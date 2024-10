Atriz de Renascer se apavora ao ficar no meio de tiroteio no Rio: 'Queria me proteger'

Bianca DellaFancy, atriz de Renascer, conta em entrevista à CARAS Brasil sobre momentos de terror que viveu em zona de tiroteio no Rio

Bianca DellaFancy, persona drag queen do multiartista Felippe Souza (34), passou por um susto ao chegar no Rio de Janeiro no início da manhã desta quinta-feira, 24. Intérprete de Janaína no recente remake da novela Renascer (2024), da Globo, a artista foi uma das dezenas de pessoas que tentaram se proteger em meio a um tiroteio que parou a Avenida Brasil por volta das 7h (horário de Brasília).

Em entrevista à CARAS Brasil, DellaFancy relembra os momentos de pânico que passou em uma das principais vias expressas da capital, que foi fechada por cerca de duas horas na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, devido a um tiroteio que começou durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, no combate a criminosos que atuam no roubo de carros e cargas.

"Fui pega de surpresa, eu estava em outra energia, super animada pra isso [um trabalho, motivo da ida ao Rio] acontecer hoje à noite e aí, de repente, me deparei no meio de um tiroteio. O que passou na minha cabeça no momento foi de me manter protegida e tentar ajudar quem tava ali próximo de mim, todo mundo saiu dos carros, dos ônibus e foi pra trás dos caminhões que estavam ali na rua e tinham crianças também ali com a gente", conta.

A atriz está na cidade a trabalho para participar de um evento de beleza hoje à noite. No momento do tiroteio, estava a caminho do hotel em que já se encontra em segurança. À reportagem, conta que foi desesperador ver crianças no meio de uma zona de perigo.

"Eu lembro de todo mundo chamar as mães pra ficar ali no meio da gente com as crianças e a gente meio em cima assim pra proteger. Foi uma situação muito tensa mesmo e agora eu tô bem, agora, graças a Deus, eu tô bem, já cheguei no Rio, já tô no hotel e agora tá tudo bem. Eu espero que as outras pessoas também, que estavam junto comigo, eu espero que todo mundo esteja bem e recuperado desse susto horrível", diz.

Bianca chama atenção das autoridades para a segurança em grandes cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Para a atriz da Globo, é um momento de refletir sobre o que queremos para nosso país e de mais ação dos políticos que estão no poder, ainda mais em semana de eleições.

"Isso faz a gente pensar em como muitos estados do nosso país estão jogados às traças, assim, Rio de Janeiro, São Paulo e tantos outros. E é um momento muito importante a gente refletir sobre isso porque estamos em momento de eleições, então é importante a gente pensar em como a gente está exposto à violência, à impunidade, à falta de atenção das pessoas que ocupam os maiores escalões desse país", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE BIANCA DELLAFANCY:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA DELLAFANCY (@biancadellafancy)

