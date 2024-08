Bianca DellaFancy ganha destaque em Renascer com performance musical: 'Educar e conscientizar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reflete sobre a importância do espaço conquistado em Renascer e comenta sobre cena onde performa Gal Costa

No último capítulo de Renascer, a drag queen Bianca DellaFancy (34) chamou atenção do público ao interpretar Gabriela, canção sucesso de Gal Costa (1945-2022), no casamento da amiga Buba (Gabriela Medeiros). Em entrevista à CARAS Brasil, Bianca, persona drag do multiartista Felippe Souza, compartilha suas percepções acerca do impacto social do seu papel na novela da Globo e fala sobre cena musical.

A artista revela que, desde que recebeu o convite para viver Jorge e sua persona drag, Janaína, vê o trabalho em Renascer como a "oportunidade perfeita para educar e conscientizar as pessoas a respeito da arte drag", pensamento compartilhado pela direção da obra.

Além de informar sobre o que é ser drag, Bianca ressalta o papel educador de explicar a diferença entre arte drag e identidade de gênero: "Muita gente ainda confunde", conta. Na novela, as aparições de Jorge montado e desmontado de Janaína auxiliam a conscientizar o público sobre a diferença entre os temas: "Qualquer pessoa pode fazer drag, independente da sua identidade de gênero, porque drag é uma expressão artística. Então, a gente entendeu a importância de colocar a Janaína, a minha personagem, também desmontada, porque ela, na verdade, é um homem, é um homem cisgênero que faz drag, trabalha como uma drag, que é a Janaína", revela.

A artista explica, ainda, que a diferenciação auxilia os telespectadores a compreender melhor o núcleo em que ela está inserida, que conta com mulheres trans e travestis. "Para não haver nenhum tipo de confusão, para que as pessoas não achem que elas são drags ou que eu sou uma mulher trans ou uma travesti, foi muito importante essa decisão de colocar o Jorge como o padrinho que está ali como pessoa física, né? Está ali como CPF, como padrinho, o Jorge também, não somente a Janaína", explica sobre a cena do casamento.

Na cena, Bianca interpreta a canção Gabriela na voz de Gal Costa, montada como Janaína. "Foi uma honra representar em uma performance uma personagem tão icônica para a história da televisão como a Gabriela em um espaço como a novela das 21h. Renascer é uma trama que traz diversidade e que mostra ao público brasileiro a beleza da arte drag. Me sinto muito orgulhosa por ocupar esse espaço", diz.

Segundo a artista, a arte de Jorge é um grande presente para Buba, pois é a coisa mais importante da vida do personagem: "Ele dá para a Buba o que é de mais significativo para ele, que é a arte dele, que é o talento dele, que ele ama de paixão", completa.