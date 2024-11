Nos EUA, Wanessa Camargo curte parque de diversões com a mãe e os filhos

A cantora e ex-BBB Wanessa Camargo abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado da mãe, Zilu Camargo, e dos dois filhos, José Marcus e João Francisco

Wanessa Camargousou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para mostrar um pouco de sua viagem de férias em família. Ela está em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da mãe e dos filhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 24 compartilhou algumas fotos curtindo o dia em um parque de diversões ao lado de Zilu Camargo e dos herdeiros, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

"Dumpzinho de momentos felizes! Amados, eu volto a ser criança com eles, eu tô curtinho muito, Orlando realmente é um lugar feliz. Calma que essa trip ainda não acabou! Muitas aventuras pela frente! Estão gostando?", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Marcus Buaiz está em Orlando ao lado da noiva, a atriz Isis Valverde, e Rael, o filho dela com o modelo André Resende. Nas redes sociais, a atriz mostrou o encontro com os enteados. "Me and ma boys", escreveu ao surgir em um carro com os meninos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Qual a expectativa de Wanessa Camargo para a chegada da irmã caçula?

Wanessa Camargo se apresenta no cruzeiro do pai, Zezé Di Camargo. Em entrevista à imprensa, a artista refletiu sobre o início da carreira musical e confessou sua expectativa para a chegada da irmã, Clara, filha de seu pai com Graciele Lacerda, que está na reta final da gestação.

"Sou irmã-tia. Vai ser muito legal, óbvio que são 40 anos de diferença, quase avó (risos). Mas fico muito feliz, porque tenho dois meninos. E meus sobrinhos da minha ex-cunhada são dois meninos também. Minha irmã tem uma menina e um menino, então Clarinha veio trazer um refresco que estava [tudo] muito masculino", declarou. "Vai ser incrível porque vai ser aquela coisa de irmã mais velha também", completou Wanessa.

