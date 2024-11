Noiva de Marcus Buaiz, Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho, e os enteados, filhos de seu amado com Wanessa Camargo

A atriz Isis Valverde encantou neste sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde postou mais fotos ao encontrar os enteados durante a viagem. É bom lembrar que ela está noiva de Marcus Buaiz e o casal se pretende se casar no ano que vem. A famosa já revelou em uma entrevista que seu vestido de noiva não terá nada bufante, mas sim algo mais "básico", o que combina mais com seu estilo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde vai casar?

Em entrevista recente ao Fofocalizando, do SBT, Isis Valverde revelou detalhes sobre os preparativos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, marcado para maio de 2025. A atriz precisou adiar a data da cerimônia por conta da saúde de sua mãe, Rosalba Nable, que recentemente publicou um relato emocionante sobre o fim do tratamento contra o câncer de mama.

"Olha, tá tenso. É muita coisa. Agora é o vestido de noiva que está dando um pouco de trabalho, mas tudo está se ajeitando. É que eu quero tudo perfeito", disse a atriz.

Ainda durante o bate-papo, Isis falou sobre um possível retorno à TV aberta, já que sua última novela foi Amor de Mãe, em 2019. "É o lugar de onde eu vim. Sempre vou ter um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta, e pelos meus parceiros de anos, são 17 anos. É porque eu realmente tive outras propostas e fui indo e acabou que não deu tempo", ressaltou.