Após cirurgia, Rodrigão assiste jogo de futebol ao lado da mulher e dos filhos

O ex-BBB Rodrigão postou uma foto ao lado de Adriana Sant'Anna e dos dois filhos antes do jogo entre Flamengo e Corinthians

Rodrigão usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, para compartilhar um clique em família. O ex-BBB, que passou por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com um tumor suprarrenal e remover o rim esquerdo e o baço, mostrou eles estavam preparados para assistir ao jogo entre Flamengo e Corinthians.

No clique publicado em seu perfil oficial no Instagram, Rodrigão e os herdeiros, Rodrigo, de oito anos, e Linda, de seis, aparecem usando uma camisa do Corinthians, enquanto Adriana Sant'Anna está usando uma do Flamengo.

Ao dividir a imagem, ele falou sobre a torcida ser maior para o time paulista. "Hoje vamos assistir ao jogo em família. Qual é o seu palpite? Aqui em casa já deu 3x1 Timão", escreveu o influenciador digital, que atualmente mora na Flórida, nos Estados Unidos. Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta noite no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RODRIGÃO (@rodrigaooficial)

Leia também:Adriana Sant'Anna faz exames preventivos após descoberta de tumor de Rodrigão

Rodrigão revela como contou para os filhos sobre seu problema de saúde

O ex-BBB Rodrigão usou os Stories do Instagram para abrir uma caixinha de perguntas e responder algumas curiosidades dos fãs. O marido da também ex-BBB e influenciadora Adriana Sant'Anna passou por uma cirurgia de emergência no mês passado e acabou sendo questionado sobre como contou sobre o problema de saúde para os filhos, Rodrigo e Linda.

Rodrigão revelou que foi bastante sincero com os herdeiros e expôs toda a verdade. "Contei tudo, 100% como foi! Eles estavam comigo no dia em que eu passei mal. Coloquei os dois para dormir, assim que eles pegaram no sono, fui para o hospital. Aqui em casa sempre somos os primeiros a explicar as coisas para eles. Esses dois são uma fortaleza!", disse ele. Saiba mais!