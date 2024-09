Ex-BBB Rodrigão revela como contou para os filhos sobre seu problema de saúde

O ex-BBB Rodrigão precisou passar por uma cirurgia e revelou como contou sobre o problema de saúde para seus dois filhos

O ex-BBB Rodrigão usou os Stories do Instagram nesta terça-feira, 24, para abrir uma caixinha de perguntas e responder algumas curiosidades dos fãs.

O marido da também ex-BBB e influenciadora Adriana Sant'Anna passou por uma cirurgia de emergência no mês passado após ser diagnosticado com um tumor suprarrenal e remover o rim esquerdo e o baço, e acabou sendo questionado sobre como contou sobre o problema de saúde para os filhos, Rodrigo, de oito anos, e Linda, de seis.

Rodrigão revelou que foi bastante sincero com os herdeiros e expôs toda a verdade. "Contei tudo, 100% como foi! Eles estavam comigo no dia em que eu passei mal. Coloquei os dois para dormir, assim que eles pegaram no sono, fui para o hospital. Aqui em casa sempre somos os primeiros a explicar as coisas para eles. Esses dois são uma fortaleza!", disse ele.

Depois, o ex-BBB ainda respondeu um internauta que quis saber sobre os estudos dos seus filhos, já que eles moram nos Estados Unidos. "Ai nos EUA, seus filhos estudam em escola pública ou particular?", quis saber um fã.

"Optamos pela escola privada. Eles estudam em uma escola cristã, toda semana tem culto com os pais antes da aula, eles estudam a bíblia, o ensino é sensacional e a evolução deles tem sido muito grande!", explicou.

Confira:

Rodrigão respondendo com os fãs - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigão removeu órgãos por conta de tumor

O ex-BBB Rodrigão enfrentou um grande susto com sua saúde no último mês. Após ser diagnosticado com um tumor benigno na glândula suprarrenal esquerda, o marido de Adriana Sant'Anna passou por uma cirurgia delicada para remover o cisto e já está se recuperando em casa. E nesta quinta-feira, 19, ele falou sobre o assunto em um vídeo compartilhado no Instagram.

Os médicos conseguiram remover o tumor, mas precisaram tirar o rim esquerdo e o baço. "Tive uma hemorragia e fui internado às pressas, e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço", contou Rodrigão na publicação.

"Nessa cirurgia, eles conseguiram remover o tumor, só que, como ele estava muito grande, precisei também remover meu rim esquerdo e o baço. Por isso, preciso de um cuidado maior, principalmente nesse começo", explicou. Saiba mais!