Após morte de Silvio Santos, Celso Portiolli faz reflexão nas redes sociais

Nesta terça-feira, 20, Celso Portiolli foi às redes sociais e falou sobre um ditado que ouviu do empresário que faleceu no último sábado, 17

Celso Portiolli fez uma nova reflexão após a morte de Silvio Santos. Nesta terça-feira, 20, o apresentador do Domingo Legal (SBT) postou um vídeo em suas redes sociais falalando sobre as coincidências da vida e apareceu emocionado ao falar sobre Silvio.

"O ditado que eu ouvi da boca dele foi que 'coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer'. E são muitas coincidências que agora começo a ver: o Silvio, tinha um dente quebrado, olha essa foto aí. E eu, tinha um dente quebrado - olha minha foto aí. Incrível, né? Eu, nasci e morei, na rua Mem de Sá. Eu não sabia, passou no documentário, que ele também morou na rua Mem de Sá, não no mesmo estado, mas o nome da rua é o mesmo. E mais uma coisa que comentaram nas redes sociais, que me chamou a atenção, é que Senor Abravanel, tem a mesma quantidade de letras que Celso Portiolli. Incrível, né? Incrível! O da rua eu não acreditei! Enfim... coincidências", disse ele na gravação.

Na legenda, Celso escreveu: "Às vezes, a vida nos prega umas peças engraçadas, e eu não poderia deixar de compartilhar essas coincidências com o lendário Silvio Santos. Moramos em ruas com o mesmo nome, temos um dente quebrado igualzinho, e até o número de letras nos nossos nomes é o mesmo! Claro que Silvio é único, e essas coincidências são só uma forma divertida de lembrar que a vida é cheia de surpresas”.

Silvio Santos faleceu no sábado, dia 17, após cerca de 16 dias de internação em um hospital de São Paulo. Aos 93 anos, ele morreu devido a uma broncopneumonia causada por uma infecção de H1N1. Seu corpo foi transferido diretamente do hospital para o cemitério, onde passou por rituais judaicos antes de ser sepultado na manhã deste domingo, dia 18, em uma cerimônia reservada.

Celso Portiolli homenageia Silvio Santos

Celso Portiolli relembrou uma história de quando era chamado de ‘sucessor de Silvio Santos’. Ele apontou que sempre ficou incomodado com os rumores e que nunca quis substituir o patrão e que a substituta de Silvio Santos é a filha dele, Patricia Abravanel.

Durante os tributos, ele ainda revelou detalhes sobre o verdadeiro estado de saúde do eterno dono do baú. Segundo o apresentador, ele estava melhorando e a família aguardava alta.

Em outro momento, falou sobre o último adeus para o patrão. Ele elogiou a postura de Silvio Santos de ter deixado o seu pedido com a família sobre como queria que fosse o seu enterro e o pedido para não ter um velório tradicional.