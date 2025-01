Após divórcio, Leticia Colin exibe preparativos para novo apartamento

A atriz Leticia Colin, de 35 anos, morava com o ex-marido, o ator Michel Melamed, de 48, de quem está separada desde julho de 2024

Nesta sex-feira, 10, a atriz Leticia Colin, de 35 anos, veio, por meio de seu perfil no Instagram, compartilhar detalhes sobre a mudança para o novo apartamento para os seus seguidores. Por meio dos stories da rede social, a atriz mostrou que fechou o projeto com as arquitetas para seu imóvel.

"A cara feliz de quem está com arquitetas levando o projeto do 'apê' novo", escreveu na publicação. Logo após, Colin revela as novidades: "Empolgada com meu projeto. Essas lindas, maravilhosas, me entregaram um projeto belíssimo. Agora vamos executar", celebrou.

A sua antiga casa no Rio de Janeiro se destaca pela janela grande com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. A artista dividia o espaço com o ex-marido, o ator Michel Melamed, de quem está separada desde julho de 2024, e o filho, Uri, de quatro anos.

Leticia Colin revela erro em gravação do especial de Roberto Carlos

Em novembro, Leticia Colin fez uma revelação inusitada ao falar sobre os bastidores da gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos. A atriz foi convidada para cantar com o artista e as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes. Mas ela cometeu uma gafe ao errar a letra de uma canção.

Contudo, Leticia pediu para regravar. Em entrevista à Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, Colin descreveu como foi receber o convite para cantar com o Rei. “A gente se sentiu tão à vontade. A gente foi ensaiar, porque a gente ensaia para caramba para fazer um show desse. Na casa dele, ele tem um estúdio. Eu fui parar na casa do Roberto Carlos, gente! A gente estava ensaiando na casa dele, conversando, o Roberto começou a contar histórias da vida dele…”. Confira!

