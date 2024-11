Leticia Colin revela erro em gravação do especial de Roberto Carlos

A atriz Leticia Colin surpreendeu ao contar uma gafe que aconteceu durante a gravação do especial do cantor Roberto Carlos

A atriz Leticia Colin surpreendeu ao contar que aconteceu um pequeno erro durante a gravação do especial de final de ano do cantor Roberto Carlos. Ela foi convidada para cantar com ele e as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes. Porém, ela cometeu uma gafe ao errar a letra de uma canção.

No entanto, ela não deixou o erro para lá e pediu para regravar. Em participação no programa Mais Você, da Globo, ela contou sobre como foi receber o convite para cantar com o Rei. “A gente se sentiu tão à vontade. A gente foi ensaiar, porque a gente ensaia para caramba para fazer um show desse. Na casa dele, ele tem um estúdio. Eu fui parar na casa do Roberto Carlos, gente! A gente estava ensaiando na casa dele, conversando, o Roberto começou a contar histórias da vida dele…”, disse ela.

Então, Colin contou sobre a gafe. “A gente estava muito felizes, muito nervosas, e você acredita que eu errei a letra da música? Eu errei, pedi para voltar. Eu estou acostumada com take, reate, gravo várias vezes a cena. Eu fui superacolhida, superada, generosamente pelo pessoal do estádio”, afirmou ela.

A gravação aconteceu na noite de quarta-feira, 27, em um estádio de futebol em São Paulo.

Leticia Colin falou sobre a separação na TV

A atriz Leticia Colin refletiu sobre sua vida amorosa. Durante sua participação no Conversa com Bial desta sexta-feira, 25, a artista falou sobre seu sofrimento após o término do casamento de nove anos com Michel Melamed e comparou o sentimento ao luto.

O assunto veio à tona após Pedro Bial relembrar a participação da atriz no programa - em 2021- acompanhada do ex-marido, Michel Melamed. Os dois confirmaram o fim do casamento em julho de 2024.

"E essa parceria? Acabou a parceria na vida, continua na arte? Como ficou isso?", quis saber o apresentador. "O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, [...] que fica doído", disse ela.

"Estava sentindo um negócio, um buraco, uma dor, um sofrimento, um fim, uma incompletude... Meu analista falou: 'Isso é o luto'. Eu disse: 'Ah, prazer'. E ele é desconfortabilíssimo", desabafou a atriz.

