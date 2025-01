Após dar item de grife para fã, Bianca Andrade irá doar 40% de seu closet

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, 30 anos, revela meta para 2025 e declara que é extremamente desapegada

A influenciadora digital Bianca Andrade anunciou, neste domingo, 12, que irá doar 40% dos itens de seu closet em 2025. A empresária e ex-BBB revelou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que irá desapegar das roupas ao compartilhar uma imagem em que consta várias peças espalhadas pelo cômodo. "Meta", declarou sobre desejo para o novo ano que se inicia.

No entanto, antes de anunciar a meta, Bianca viralizou nas redes sociais ao doar uma bolsa de grife, com suas maquiagens dentro, para um fã que a tietou durante uma festa em Macaraípe, Pernambuco.

O rapaz, chamado Kauã, tatuou na costela a frase"Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos", um lema da influenciadora desde o início da carreira.

"Ele passou e falou 'Bianca, te amo', mostrou a tatuagem. Eu fiquei emocionada, aí eu fui dar as maquiagens que eu tinha dentro da minha bolsa para ele, só que eu sei também o quanto essa bolsa é muito desejada por todo mundo. E eu tenho muita gratidão por quem me acompanha desde o início, porque quem me acompanha desde a época dessa frase é a galera que me fez sair da favela. Então eu tenho muita gratidão no meu coração", explicou Bianca, que também afirmou ser uma pessoa "extremamente desapegada".

Bianca Andrade mostra fotos de seu Natal e agradece presença de Fred

O Natal de 2024 na mansão de Bianca Andrade, localizada em Granja Viana, Cotia, interior de São Paulo, contou com uma festa com tema de Mickey e Minnie para o seu filho Cris, de três anos. Diferente do aniversário dele, Fred não fez um evento separado e marcou presença na comemoração.

Em sua rede social, a influenciadora postou registros do momento e impressionou com os detalhes. No jardim, uma decoração temática foi montada nas cores em vermelho e ela ainda colocou um look de Minnie para a ocasião. Confira!

