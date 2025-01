Filhos de Viih Tube e Bianca Andrade passam a tarde brincando juntos

Lua Di Felice, de um ano, filha de Eliezer Netto e Viih Tube, e Cris, de três, filho de Fred Bruno e Bianca Andrade, brincam de jogo da memória

A influenciadora digital e ex-BBBViih Tube, de 25 anos, compartilhou um registro divertido da filha Lua Di Felice, de um ano, na tarde desta terça-feira, 7. Isso porque a jovem publicou o momento em que a primogênita, fruto do relacionamento com o ex-BBBEliezer Netto, brinca com Cris, de três anos, filho da influenciadora digital e empresária Bianca Andrade e do apresentador Fred Bruno.

No registro, Lua aparece sorridente enquanto brinca de jogo da memória com o menino. Na publicação feita por meio dos stories do perfil de Viih Tube no Instagram é possível ver as crianças e as babás. "Patinho, patinho", apontou Cris enquanto encontrava figuras iguais.

Na legenda do vídeo, Viih detalhou que essa é a segunda vez que eles brincam juntos: "Amiga, segundo dia que nossos nenéns passam a tarde enquanto a gente trabalha. @bianca". E complementou: "A Lua já está: 'Mamãe, cadê o quis?'", disse.

Lua e Cris fazem aula de música juntos

Em junho, Viih Tube compartilhou registros da aula de música da filha, Lua Di Felice Na ocasião, quem estava acompanhando a pequena no aprendizado era Cris. As famílias são vizinhas no mesmo condomínio em São Paulo.

"Amiga, pra deixar seu coração quentinho enquanto trabalha aí @bianca. Eles na aulinha", disse Viih para a empresária enquanto mostrava a dupla.

Bianca Andrade e Cris, fruto do relacionamento com o apresentador Fred Bruno, se mudaram para o condomínio de luxo em maio de 2023. A influenciadora comprou uma mansão de R$ 18 milhões na Granja Viana, na Grande São Paulo, mesmo condomínio onde Viih, Eliezer e Lua se estabeleceram em março deste ano. Confira!

Leia também: Eliezer mata um dos ratos da mansão e celebra feito: "Peguei ele"