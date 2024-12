Aos 24 anos, ex-BBB Beatriz Reis abre o coração e revela se ainda é virgem

A atriz Beatriz Reis volta a falar sobre como se sente em ter relações sexuais após ser questionada pelos seguidores nesta quarta-feira, 4

A atriz Beatriz Reis, a Bia do Brás, havia revelado que era virgem quando ainda estava confinada no reality Big Brother Brasil 24, da Globo. Nesta quarta-feira, 4, então, a artista decidiu tocar no assunto novamente após ser massivamente questionada pelos seus seguidores. Na conversa, a famosa revelou que ainda não teve relações sexuais, e que também, não tem pressa para mudar isso, pois aguarda pelo momento certo.

"Para mim, é uma coisa comum. Sou ainda, para matar a curiosidade de vocês, tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontrar a pessoa certa, vou saber", pontuou.

A ex-BBB disse ser muito questionada pelos seguidores sobre a virgindade e falou que muitos, inclusive, supõem que ela já teve relações sexuais porque usa looks sensuais, como o vestido que usou para ir ao Prêmio Multishow 2024 ou então calcinhas e biquínis fio-dental.

"Não perdi ainda, muita gente não acredita. Por exemplo, adoro usar fio-dental, todas as minhas calcinhas são fio-dental, é eu postar uma foto de fio-dental e as pessoas falam que não sou mais virgem. Adoro roupa sensual, não tem nada a ver com ser virgem ou não ser virgem. Você pode ser virgem e usar a roupa que você quiser", disse.

"Me sinto uma joia preciosa"

A ex-vendedora disse, no início do ano, que não perdeu a virgindade "por escolha e não falta de oportunidade".

Na ocasião, Beatriz revelou que nunca teve um relacionamento sério. "Nunca namorei. Sou muito assim, falante e tudo, mas não conheci ninguém que me interessasse para namorar. Me sinto uma joia preciosa e engraçada ao mesmo tempo", declarou ao site do BBB.

Reis enfatizou que se vê como uma mulher e não como uma "menininha", mas sente que a hora de se relacionar sexualmente com alguém ainda não chegou. "Adoro atiçar, dar uns beijos, mas sou focada. Se não aparecer uma pessoa que vai somar comigo, rapa fora. Não vai atrapalhar meus sonhos. Uma hora vai acontecer."

De volta ao Big Brother Brasil!

Inclusive, Beatriz, que foi a quinta colocada na edição deste ano, será uma das repórteres do Big Brother Brasil!

Na função, ela será encarregada por conduzir flashs ao longo da programação da Globo, como a repercussão do programa nas ruas. Ao fazer um balanço do ano com tantas novidades, a antiga vendedora do Brás, de 24 anos, se sente, sem falsa modéstia, uma das campeãs da edição.

"Eu me sinto, sim, vencedora. Não tem como não me sentir. Eu conquistei além do prêmio. Conquistei o coração das pessoas. Penso nessa minha trajetória com muito carinho e orgulho. Foi muito doloroso chegar até aqui, foram anos de luta. Todo esse respeito e o espaço que tenho tido na televisão sempre foi algo que desejei. Então, fui além do prêmio", disse entrevista ao EXTRA.