Ex-BBB Beatriz Reis exibe mudança no visual e surpreende seguidores

A ex-BBB e apresentadora Beatriz Reis exibe resultado de procedimento estético aos seguidores por meio de um vídeo no Instagram

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, da Globo, Beatriz Reis está de visual novo! A notícia foi compartilhada com muita alegria pela própria influenciadora por meio de suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 2, os fãs da"Bia do Brás" se depararam com um vídeo gravado pela própria moça mostrando um procedimento que se submeteu na boca. A apresentadora está de sorriso novo!

Na legenda da publicação, Beatriz fornece mais detalhes sobre o procedimento e reforça que é a realização de um sonho: "Fala, Brasil!!! Como vocês podem ver, eu transformei meu sorriso!

Escolhi uma cor natural, BL4, que ficou simplesmente incrível para mim!", iniciou.

E completou: "E o melhor de tudo: além de realizar o meu sonho, consegui transformar o sorriso da minha família inteira, porque isso era ainda mais importante para mim!", disse no post.

Confira, abaixo, o resultado do procedimento por meio do vídeo gravado por Beatriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

De volta ao Big Brother Brasil!

Inclusive, Beatriz, que foi a quinta colocada na edição deste ano, será uma das repórteres do Big Brother Brasil! Na função ela será encarregada por conduzir flashs ao longo da programação da Globo, como a repercussão do programa nas ruas. Ao fazer um balanço do ano com tantas novidades, a antiga vendedora do Brás, de 24 anos, se sente, sem falsa modéstia, uma das campeãs da edição.

"Eu me sinto, sim, vencedora. Não tem como não me sentir. Eu conquistei além do prêmio. Conquistei o coração das pessoas. Penso nessa minha trajetória com muito carinho e orgulho. Foi muito doloroso chegar até aqui, foram anos de luta. Todo esse respeito e o espaço que tenho tido na televisão sempre foi algo que desejei. Então, fui além do prêmio", disse entrevista ao EXTRA.