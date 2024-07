Antes de Angélica, Xuxa mudou radicalmente o visual e ficou morena em 2012; relembre

Xuxa ficou morena para campanha de coloração. Já Angélica surge ruiva e com cabelos curtos para ensaio fotográfico em parceria com grife italiana

Angélica (50) deixou de lado os cabelos loiros e longos, sua marca registrada, e surgiu com madeixas curtas e ruivíssimas nesta terça-feira, 29. A apresentadora passou por uma transformação radical no visual e compartilhou a novidade nas redes sociais, surpreendendo fãs e seguidores. A mudança da famosa fez relembrar a de Xuxa Meneghel (61), que em 2012 ficou morena pela primeira (e única) vez na vida. A CARAS Brasil relembra como a eterna Rainha dos Baixinhos ficou; veja!

"Sempre sonhei em ser morena, como a Branca de Neve. Sempre quis fazer (a transformação), mas as pessoas falavam: ‘Ah, não, as crianças não vão gostar’. Faz anos que eu estava com isso na cabeça, e que bom que finalmente deu certo", disse a apresentadora, durante coletiva de imprensa realizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em agosto daquele ano.

Na ocasião, a apresentadora revelou ainda que a mãe, Alda, queria muito a mudança. "Esse na verdade é o sonho da minha mãe. Agora finalmente eu realizei esse sonho e ela tem uma filha morena”, destacou Xuxa, acrescentando que a filha, Sasha, chegou a tapar os olhos para não ver como ficaria o novo visual da mãe, mas também acabou adorando a mudança.

A apresentadora recebeu R$ 2 milhões de uma marca de coloração, que importou de Nova York um profissional para a transformação. O dinheiro que Xuxa recebeu na época foi doado diretamente para a Fundação Xuxa Meneghel.

Xuxa ficou morena pela primeira vez na vida em 2012 - Divulgação/TV Globo

MUDANÇA DE ANGÉLICA

No Instagram, Angélica compartilhou cliques de um ensaio fotográfico em parceria com uma grife italiana e realizado pelo fotógrafo Alex Santana. Nas imagens, a esposa do apresentador Luciano Huck (52) e mãe de Joaquim, Benício e Eva exibe seus cabelos curtíssimos e em um tom de vermelho tão intenso, que se aproxima do roxo.

Na publicação a apresentadora creditou a equipe responsável pelo ensaio, incluindo seu cabeleireiro de longa data, Celso Kamura. Na legenda, ela decidiu não se aprofundar em detalhes, usando apenas emojis de estrelas, e não revelou se a mudança é definitiva ou se se trata de uma peruca, apesar do volume na raiz indicar que o cabelo não é natural.