Anitta se pronuncia após dar bronca em fã: 'Fico com ódio'

A cantora Anitta fez um longo desabafo em suas redes sociais e criticou a atitude de fãs que sobem em seu palco sem serem chamados

No último sábado, 11, Anitta realizou um show dos Ensaios da Anitta em São Luís do Maranhão e se irritou quando um fã subiu no palco sem ser chamado. "Você nem foi chamado, amor. Desce", disse ela.

Em seu Instagram Stories, a cantora comentou sobre a situação e afirmou que não aprova esse tipo de atitude. "A gente vai, faz um show incrível, uma entrega magnífica e o que viraliza é o fã que sobe no palco sem ser chamado. Eu realmente não tenho paciência nenhuma para quem invade o palco sem ser chamado. Eu fico com ódio porque, principalmente no show dos Ensaios, eu faço várias interações durante aquelas cinco horas. Vocês imaginam se todo mundo resolve que vai ter que subir no palco para falar comigo? Não vai dar bom. Você que pagou para assistir ao show, você vai gostar? Eu ia ficar com ódio e eu fico, eu detesto", começou ela.

Em seguida, a artista afirmou que sempre faz questão de atender todo mundo. "Não subam no meu palco se eu não chamar. Faço um show de cinco horas, eu chamo uma porrada de gente para o palco. Não subam sem ser chamado, eu acho uma falta de educação tão grande, eu acho um egoísmo tão grande com as outras pessoas. Acho um egoísmo com quem está cantando, um egoísmo com quem pagou ingresso. Eu fico com tanto ranço que eu não consigo dar um abraço. Eu atendo vários fãs antes do show, os fãs que vão me recepcionar no aeroporto também, faço foto com todos eles, mas não subam no palco".

Para concluir, Anitta relembrou um momento complicado que viveu durante as férias. "É que nem na minha casa, não vá na minha casa. Todo mundo que eu encontro em restaurante, na rua, eu converso, tiro foto, mas na minha casa não. Eu estava de férias na Europa e 3h30 da manhã tinha alguém batendo na porta. Ficamos preocupados e era uma pessoa pedindo foto, uma pessoa que descobriu que eu estava ali, eu não tenho nem palavras. Não se vai na porta da casa das pessoas, isso é um senso que todo mundo tinha que ter. Isso é loucura".

Mansão

A cantora Anitta revelou novos detalhes de como é a sua nova mansão. A estrela reformou uma propriedade e a deixou com a sua cara. Agora, o local já está pronto e ela mostrou alguns detalhes da decoração que escolheu.

A casa foi decorada em tons claros na área social, com piso claro e cortinas brancas. Os ambientes também contam com detalhes em madeira, como o corrimão da escada e os móveis.

Um dos detalhes mais chamativos é o lustre gigante em cima da mesa de jantar. O lustre é uma referência ao orixá Omolu, que representa a cura, proteção e sabedoria ancestral. Além disso, a casa está repleta de obras de arte, como um painel enorme na sala e outros quadros especiais.

