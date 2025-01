Anitta passa novo susto com cachorro de estimação: 'Como pode?'

Em suas redes sociais, Anitta contou que passou por um novo susto envolvendo Charlie, um dos seus cachorros de estimação

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 10, a cantora contou que passou por mais um susto envolvendo Charlie, seu cachorro de estimação.

Após ter desaparecido na noite de Natal, o animal achou uma boa ideia tentar morder um porco espinho. "As aventuras de Charlie! Mal se recuperou de uma aventura, está todo cagado, e acabei de descobrir que ele foi caçar um porco-espinho. Mordeu inteiro, ficou com a cara cheia de espinho e furada. Teve que ir ao veterinário tirar os espinhos da cara, Charlie? Pô, tu não tem um segundo de paz, seu 'apronteiro'. Tu não dá um segundo para a gente, menino. Como pode?", disse Anitta, enquanto filmava o cachorro que se manteve imóvel.

E ao que parece, Charlie gosta mesmo de aprontar. "Gente, o Jeferson que trabalha aqui em casa acabou de falar que depois que o Charlie comeu o porco-espinho, ficou com espinho preso na boca. Não conseguiu se alimentar, ficou sem comer por dias. Depois que tirou, se livrou dessa peripécia, ele decidiu subir no telhado da casa e ficou andando pelo telhado da casa. Meu caseiro teve que ir atrás dele. Teve uma vez também que viu um bicho lá em baixo e pulou do segundo andar para pegar o bicho. Não estava nem aí. Esse cachorro acha que tem sete vidas. É uma só, tá?", concluiu.

Na noite de Natal, Charlie conseguiu entrar em um buraco na parte de baixo da casa de Anitta e não conseguiu sair. A cantora precisou chamar os bombeiros para resgatar o animal.

Nova mansão

A cantora Anitta revelou novos detalhes de como é a sua nova mansão. A estrela reformou uma propriedade e a deixou com a sua cara. Agora, o local já está pronto e ela mostrou alguns detalhes da decoração que escolheu.

A casa foi decorada em tons claros na área social, com piso claro e cortinas brancas. Os ambientes também contam com detalhes em madeira, como o corrimão da escada e os móveis.

Um dos detalhes mais chamativos é o lustre gigante em cima da mesa de jantar. O lustre é uma referência ao orixá Omolu, que representa a cura, proteção e sabedoria ancestral. Além disso, a casa está repleta de obras de arte, como um painel enorme na sala e outros quadros especiais.

Leia também: Anitta esclarece curiosidade e explica significado de seu colar