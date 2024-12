Anitta resgata vídeo antigo de Natal e diferença no visual impressiona

A cantora Anitta exibe vídeo gravado ao lado de seus colegas na gravadora Furacão 2000 durante um especial de fim de ano em 2010

A cantora Anitta entrou em um clima nostálgico neste Natal ao resgatar um vídeo gravado em 2010 durante um especial de fim de ano. Nesta terça-feira, 24, a famosa compartilhou um clipe ao lado de seus colegas da gravadora Furacão 2000 cantando uma canção temática para a ocasião.

No vídeo, Anitta e outras estrelas do funk carioca performavam a música feita especialmente para a data, mas o que impressionou os seguidores foi o visual do "velho testamento" de Anitta —que já admitiu ter passado por inúmeras cirurgias plásticas após fazer sucesso, além de ter mudado o estilo de seus looks.

"Como explicar a skin Anitta de fábrica para um gringo?", questionou uma seguidora ao ver o vídeo. "A Anitta do velho testamento! Icônica demais", elogiou um fã, destacando a transformação da artista. "O coraçãozinho com a mão me pega muito", destacou um terceiro, em referência à coreografia escolhida pela cantora no verso da música que fala sobre amor.

Confira, abaixo, o vídeo publicado nas redes sociais de Anitta:

Mudança no visual!

Anitta nunca escondeu da mídia que já fez muitas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Aos 31 anos, foram mais de 50! Inclusive, a primeira plástica da cantora foi aos 20 anos.

Entre as transformações no visual estão: redução dos seios; lipoaspiração; rinoplastia; preenchimento de lábios; remodelagem do queixo; implante de silicone; botox entre as sobrancelhas; extensões capilares; entre outros. Recentemente, Anitta revelou que passou por uma mudança no rosto para diminuit a aparência de uma "veia saltada" na testa. Confira!

