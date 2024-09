Nora de Angélica vai ao hospital e fala de tumor: 'Há muito tempo'

Após chamar a atenção com Benício Huck em evento, nora de Angélica vai ao hospital e fala sobre ter um tumor benigno há muito tempo; veja

A namorada de Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, foi ao hospital neste sábado, 14, após curtir uma noite de show no Rock In Rio com o filho do meio de Angélica e Luciano Huck. Inclusive, a aparição do casal deu o que falar.

Após chamar a atenção com sua beleza e estilo ao lado do herdeiro dos apresentadores, a moça procurou atendimento médico e contou que há muito tempo descobriu um tumor benigno, que, apesar de não apresentar perigo, ele acaba lhe gerando incômodo.

"Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo", contou Duda Guerra ao mostrar que estava no local para buscar acompanhamento.

"Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo", disse.

"O tumor chama osteocondroma, eu tenho um no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", detalhou a influenciadora.

Para quem não sabe, o filho de Angélica e Luciano Huck deu o que falar ao surgir com Duda Guerra no Rock In Rio. Cheia de estilo, a nora dos apresentadores roubou a cena com seu vestido verde e botas. Após a aparição, muita gente se questionou quem seria a moça. Carioca, ela tem 16 anos e é influenciadora.

Leia também:Saiba quem é a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Filho de Luciano Huck e Angélica impressiona ao surgir com namorada gata

O filho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Benício Huck, de 16 anos, está namorando uma jovem cheia de beleza e estilo. Nesta sexta-feira, 13, o herdeiro do meio do apresentador apareceu com a amada no Rock In Rio e o casal chamou a atenção.

Enquanto o garoto apostou em um look básico, de estilo muito semelhante ao de seu pai no palco do Domingão Com o Huck, a eleita dele ousou na escolha da roupa e não passou despercebida. Carioca, Duda Guerra elegeu um vestido verde cheio de atitude. Veja as fotos do casal no evento aqui.