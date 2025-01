Angélica reage ao ver foto da namorada de Benício Huck durante viagem

Nora de Luciano Huck e Angélica, a influenciadora digital Duda Guerra está curtindo uma viagem de férias fora do Brasil

Nora de Luciano Huck e Angélica, a influenciadora digital Duda Guerraestá curtindo uma viagem de férias fora do Brasil. Hospedada em um resort de luxo nos alpes franceses, a namorada de Benício Huck usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para compartilhar uma nova foto e ganhou um elogio da sogra.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, a jovem posa em um dos belos cenários do local. "Smile", escreveu ela na legenda. Na parte dos comentários, Angélica escreveu: "Linda". Já Benício Huck declarou: "Maravilhosa". Veja o registro:

Você viu a camiseta de Duda Guerra com fotos de Benício Huck?

Recentemente, Duda Guerra, apareceu vestido uma camiseta estampada com fotos dela e do namorado, Benício Huck. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela mostrou tudo o que come em um dia após aderir a dieta do ovo.

Enquanto mostrava uma de suas refeições, ela apareceu vestindo uma camiseta preta decorada com corações e uma sequência de fotos do casal de adolescentes, incluindo momentos em que aparecem se beijando. Veja a foto aqui!

Como é a relação de Angélica com as noras?

Recentemente, Angélica falou sobre a relação com as noras."Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Que também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

