Nora de Angélica e Luciano Huck veste camiseta com fotos de Benício Huck

Nora de Angélica e Luciano Huck, a influencer Duda Guerra, apareceu vestido uma camiseta estampada com fotos dela e do namorado, Benício Huck

Nora de Angélica e Luciano Huck, a influencer Duda Guerra, apareceu vestido uma camiseta estampada com fotos dela e do namorado, Benício Huck. Em um vídeo compartilhado no Instagram nesta quarta-feira, 27, ela mostrou tudo o que come em um dia após aderir a dieta do ovo.

Enquanto mostrava uma de suas refeições, ela apareceu vestindo uma camiseta preta decorada com corações e uma sequência de fotos do casal de adolescentes, incluindo momentos em que aparecem se beijando. Veja:

Duda Guerra (Reprodução/Instagram)

Como é sua dieta do ovo?

No vídeo, ela explica como é sua alimentação."Tudo que eu como em um dia fazendo a dieta do ovo. Meu café da manhã é o meu pré-treino, então sempre adiciono uma fatia de pão para me dar mais energia. Neste omelete tem 5 ovos, só que eu uso uma gema só e todo mundo me pergunta por quê. Basicamente, a gema é a gordura do ovo, como estou evitando ganhar gordura nesse processo, eu tiro as outras".

"O almoço são 7 ovos com uma gema apenas, arroz, feijão, batata doce e legumes -- e é a minha refeição favorita do dia. De lanche da tarde, fiz uma vitamina de banana que leva literalmente: banana, gelo e Whey [protein]. Gosto quando fica bem grossinha, então tento não adicionar muita água também. É muito importante consumir Whey protein para conseguir bater a meta de proteína do dia", continuou.

E finalizou: "E o grande diferencial da dieta está no jantar, que eu como 8 ovos - desta vez é a só a clara. Coloco uma pimentinha em cima para dar um tempero e totalizando dá 20 ovos por dia. Foi isso, gente. Beijos".

Leia também: Saiba quem é a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck