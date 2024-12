Após festança, namorada de Benício Huck passa perrengue em viagem

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, passou perrengue ao tentar voltar para o Rio de Janeiro após curtir festança em São Paulo

Na última quarta-feira, 18, aconteceu a festa em comemoração aos 50 milhões de seguidores da digital influencer Virginia Fonseca. O evento contou com a presença de diversos famosos.

Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, marcou presença no evento e curtiu muito ao lado da namorada Duda Guerra.

Na manhã desta quinta-feira, 19, o casal pretendia retornar ao Rio de Janeiro, porém enfrentaram um leve perrengue.

"Voo cancelado, gente. Agora vamos procurar algum lugar mais ou menos perto para poder almoçar. O próximo voo que tinha era só 16h20. Maior tempão que a gente vai ter que ficar aqui. Vamos aproveitar para almoçar, ir a um restaurante. É isso, aproveitar que está no perrengue e fazer coisa divertida", disse Duda em seu Instagram Stories.

Algum tempo depois, a influencer mostrou que ela e o namorado conseguiram embarcar.

Conquista

Nora de Angélica e Luciano Huck, a influencer Duda Guerra, que é namorada de Benício Huck, usou as redes sociais para celebrar uma conquista. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela contou que foi contratada para sua primeira viagem a trabalho.

“Eu e minha mãe viemos para Fortaleza, para a minha primeira viagem a trabalho, gente. Juro, que emoção! Estava muito feliz e minha mãe me acompanha em tudo sempre”, disse a jovem, que foi até Fortaleza para fotografar a convite de uma loja local.

Na legenda da publicação, ela complementou: : “48 horas super animadas comigo!! […] Minha primeira vigem a trabalho, grata demais!!”, celebrou a jovem, que tem investido no trabalho como influenciadora digital.

Recentemente, Duda Guerra, apareceu vestido uma camiseta estampada com fotos dela e do namorado, Benício Huck. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela mostrou tudo o que come em um dia após aderir a dieta do ovo.

Enquanto mostrava uma de suas refeições, ela apareceu vestindo uma camiseta preta decorada com corações e uma sequência de fotos do casal de adolescentes, incluindo momentos em que aparecem se beijando. Veja a foto aqui!

