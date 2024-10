Angélica compartilha álbum fotos de setembro com Luciano Huck e família

Nesta terça-feira, 01, Angélica compartilhou fotos de momentos especiais de setembro com Luciano Huck e os filhos e cliques de biquíni

Nesta terça-feira, 01, a apresentadora Angélica encantou seus seguidores ao compartilhar um compilado de fotos de setembro em suas redes sociais, destacando momentos especiais vividos ao lado do marido, Luciano Huck, e restante de sua família.

“Setembro passou voando, mas foi cheio de momentos especiais! Mês de muito amor, trabalho, família e amigos. Que venha outubro, com ainda mais!”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem.

No dump da apresentadora, ela incluiu momentos da festa de aniversário da caçula, Eva, que completou 12 anos no dia 25 de setembro. A celebração teve como tema o musical Mamma Mia!, e Eva impressionou ao escolher um colar em prata da grife Tiffany&Co, adornado com dois pingentes de coração. Ula também postou fotos curtindo um pôr do sol e momentos ao lado do maridão.

O post recebeu uma chuva de elogios dos seguidores da apresentadora: “Você sempre vai fazer o universo feminino ser incrível e surpreendente, encantadora existência!”, escreveu uma, “Só fotos lindas, maravilhosa”, disse outra, “Maravilhosa, esse mês foi incrível demais, por mais meses movimentados assim, fanbase agradece“, comentou um terceiro.

Angélica revela que não se sente mais à vontade para exibir o corpo

Recentemente, Angélica compartilhou suas percepções sobre seu estilo em entrevista ao Ambulatório da Moda, comandado por Gabb. Aos 50 anos, a apresentadora revelou que não se sente mais à vontade para usar roupas que expõem certas partes do corpo, como pernas e barriga. Segundo a loira, a fase de looks mais ousados já ficou para trás.

Sincera, Angélica, afirmou que não se sente mais confortável em sair com as pernas e a barriga "de fora”. Apesar de manter um físico incrível e se dedicar intensamente aos treinos, ela explicou que tudo tem seu tempo. Hoje, seu estilo reflete sua maturidade e a fase em que se encontra. "Já usei muito shortinho na vida, está bom”, iniciou.