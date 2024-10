Angélica revela que não se sente mais à vontade para exibir o corpo: “Já deu”

Angélica revela decisão de não usar mais roupas que expõem suas pernas e barriga e compartilha o motivo durante entrevista

Recentemente, Angélica compartilhou suas percepções sobre seu estilo em entrevista ao Ambulatório da Moda, comandado por Gabb. Aos 50 anos, a apresentadora revelou que não se sente mais à vontade para usar roupas que expõem certas partes do corpo, como pernas e barriga. Segundo a loira, a fase de looks mais ousados já ficou para trás.

Sincera, Angélica, afirmou que não se sente mais confortável em sair com as pernas e a barriga "de fora”. Apesar de manter um físico incrível e se dedicar intensamente aos treinos, ela explicou que tudo tem seu tempo. Hoje, seu estilo reflete sua maturidade e a fase em que se encontra. "Já usei muito shortinho na vida, está bom”, ela iniciou.

“Já deu porque tudo tem seu momento... Não me sinto bem de shortinho mais. Me sinto bem com a barriga de fora? Também não me sinto mais bem com a barriga de fora", ela falou. No entanto, a apresentadora destacou que não vê problema em usar peças mais ousadas em contextos específicos, como para um trabalho ou ocasião especial.

“A não ser que seja uma personagem, para ensaio fotográfico, mas para sair em público, não mais", Angélica afirmou. Inclusive, recentemente a apresentadora apostou em modelitos ousados para participar do quadro ‘Batalha de Lip Sync’ ao lado de Xuxa Meneghel no programa de seu marido, o ‘Domingão com Huck’, da Globo.

Xuxa interpretou uma canção de Lady Gaga e na sequência, Angélica dublou uma música de Miley Cyrus com um modelito ousado. As duas foram muito aplaudidas e elogiadas por suas apresentações. Na hora do resultado, Huck decretou empate. Ele contou que não queria que a plateia votasse duas porque era um momento de celebrar as apresentadoras.

Angélica celebra aniversário de afilhada:

A afilhada de Angélica, a pequena Bella Marbá, completou seis anos de vida neste domingo, 29, e a apresentadora encantou ao compartilhar fotos da menina, que é neta de sua irmã, a empresária Marcia Marbá. Ao lado da garota, vestida com um look e festa e coroa de flores na cabeça, a loira apareceu sorridente no clique usado para abrir o álbum.