Ana Paula Siebert abre o jogo sobre renovar votos com Roberto Justus: 'Sonho'

Prestes a completar 10 anos de casamento com Roberto Justus, Ana Paula Siebert abre o jogo sobre renovar os votos no aniversário de 70 anos do amado

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que realizará um sonho em seu casamento: a renovação de votos. Completando 10 anos de união em abril, no dia do aniversário de 70 anos do empresário, a influenciadora digital contou que fará uma cerimônia completa.

Muito animada com a data, a loira compartilhou em sua rede social que a renovação é ainda mais especial do que a primeira vez que subiu ao altar. Isso porque, depois de uma década, ela continua com o esposo e curtindo cada momento com a filha deles, Vicky Justus, de 4 anos.

"Sempre foi um grande sonho, mais do que a primeira festa de casamento, era a renovação de votos, sem desmerecer qualquer casamento, porque acho que o casamento é a data mais especial da vida da gente, mas eu sempre tive um carinho especial, sempre achei muito lindo os casais renovando votos, porque quando a gente casa pela primeira vez, quando a gente faz a primeira festa, a gente tá animado, a gente não conhece tão bem a pessoa por mais que você tá alguns anos com a pessoa, mas morar junto, o dia a dia é totalmente diferente, a construção de uma vida, ter filhos, tudo muda", falou sua opinião.

A influenciadora ainda prometeu que usará vestido de noivo e fará tudo o que tem direito. "Eu acho muito lindo essa renovação de votos, eu sempre sonhei com festa de renovação de votos, então podem esperar que vai ter noiva, vai ter cerimônia, porque assim sempre foi um sonho da minha, sempre admirei e gostei muito das cerimônias de renovação de votos", comentou sobre querer continuar ao lado do esposo, que considera ainda mais gato atualmente do que quando o conheceu.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa.