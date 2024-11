Ana Paula Minerato chora em live após polêmica: 'Muito mal'

Após ter áudios vazados com teor racista, Ana Paula Minerato se pronunciou em suas redes sociais. A famosa chorou durante seu pedido de desculpas

Na última segunda-feira, 25, Ana Paula Minerato se envolveu em uma polêmica após vazar um áudio em que diz coisas racistas sobre a cantora Ananda.

Nesta terça-feira, 26, a famosa realizou uma live em sua conta no Instagram para se pronunciar e surgiu chorando. "Oi gente, queria muito falar com vocês. Eu estou devendo isso. Estou muito mal, gente. Muito mal. Eu sei que o que resultou isso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido, porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço", começou ela.

Em seguida, ela comentou sobre um relacionamento abusivo que viveu. "Quero muito pedir desculpas para todo mundo, para a Ananda. Desculpa, de verdade, queria deixar registrado meu pedido de perdão. Queria contar também contar para vocês o que eu vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama. Essa pessoa só falava para mim que queria três coisas comigo: que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que eu postasse ele nas minhas redes sociais. Escutei isso várias vezes. Essa pessoa ia e voltava da minha vida, fazia o maior inferno e pressão psicológica gigantesca".

Demissão

A ex-A Fazenda Ana Paula Minerato virou assunto na internet na segunda-feira, 25, devido a uma polêmica. Ela foi acusada de proferir uma fala de cunho racista contra uma cantora em um suposto áudio vazado. O caso ganhou destaque durante a madrugada e, após ser desligada da Gaviões da Fiel, ela também deixou de fazer parte do grupo de colaboradores da Band.

No grupo, ela comandava uma atração diária na rádio Band FM. "A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa", informou a emissora em nota oficial na manhã desta segunda-feira.

O suposto áudio vazado de Ana Paula Minerato circulou na internet na madrugada de segunda-feira, 25. Na gravação, a musa teria dito falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em uma conversa com um rapper, ela citou as características da cor da pele da outra mulher e também do seu cabelo. “Cabelo duro”, disse a voz no áudio.

