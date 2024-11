Cantora Ananda fala pela primeira vez após sofrer ofensas racistas de Ana Paula Minerato

A cantora Ananda se pronunciou após vazar áudio de Ana Paula Minerato falando dela com ofensas racistas

A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, se pronunciou pela primeira vez ao ser alvo de ofensas racistas de Ana Paula Minerato. O assunto ganhou repercussão na segunda-feira, 25, mas ela só se pronunciou nesta terça-feira, 26, por meio de uma mensagem na internet.

"Primeiramente, querida agradecer por todo o apoio que vocês estão dando em relação a essa situação lamentável! Tirei o dia de ontem para digerir tudo o que está acontecendo, mas já já vou aparecer aqui para falarmos sobre o caso e vocês entenderem o que aconteceu, beleza? Mas, principalmente, para reforçarmos nesse novembro negro a pauta racial que é tão importante e necessária", disse ela.

O que tinha no áudio de Ana Paula Minerato?

O suposto áudio vazado de Ana Paula Minerato circulou na internet na madrugada desta segunda-feira, 25. No áudio, a musa teria dito falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em uma conversa com um rapper, ela falou sobre características da cor da pele da outra mulher e também do seu cabelo. “Cabelo duro”, disse a voz no áudio. Os comentários preconceituosos chocaram os internautas.

Saiba o que a Gaviões da Fiel falou ao dispensar Ana Paula Minerato:

Com a repercussão negativa do suposto áudio de Ana Paula Minerato, a escola de samba Gaviões da Fiel decidiu desliga-la do seu quadro de musas do carnaval da agremiação.

No comunicado, a escola de samba informou em nota enviado ao site Quem: "A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista".

