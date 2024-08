A apresentadora Ana Maria Braga fez um desabafo comovente na web ao falar sobre a morte do jogador de futebol Juan Izquierdo

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta quiarta-feira, 28, para lamentar a morte do jogador de futebol Juan Izquierdo. O zagueiro do Nacional Uruguai (URU) morreu na noite desta terça-feira, 27, aos 27 anos, segundo noticiou o clube que ele jogava.

O atleta estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde a última quinta-feira, 22, após passar mal durante uma partida da Copa Libertadores contra o São Paulo FC. Seguno o boletim divulgado pela unidade, ele faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Em seu Instagram, a apresentadora postou uma foto de Izquierdo e falou sobre a sua morte. "Impossível não ficar emocionada com a história do Juan Izquierdo, que faleceu nesta terça-feira. Temos um sentimento de injustiça, pois é um menino tão novo, com uma filha recém-nascida, tantas coisas para conquistar e uma vida pela frente… Meus sentimentos à família e a toda a nação torcedora do Nacional. Vá com Deus, Juan", desejou a famosa.

Vale lembrar que Ana Maria está afastada do programa Mais Você após testar positivo para a covid. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Globo reforça que a volta de apresentadora vai depender dos próximos resultados dos seus testes. Durante o seu período de recuperação, eles mencionam que os jornalistas Fabricio Battaglini e Tati Machado serão os responsáveis pelo programa.

Mulher de Izquierdo comove com homenagem

A mulher do jogador Juan Izquierdo, Selena, escreveu uma carta aberta para falar pela primeira vez sobre a morte do marido. A viúva fez um post nos stories do Instagram dele com o seu desabafo neste momento de plena dor após a morte do marido.

"Hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma, meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu. Hoje tenho que continuar pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. Eu sei que você lutou até o fim e que tudo que você queria era estar conosco. Sentirei sua falta por toda a minha vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo do caminho [...]", disse ela em um trecho. Veja a mensagem completa!