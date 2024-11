Ana Maria Braga deixa a cinturinha à mostra no Havaí

Em novo vídeo nas redes sociais, Ana Maria Braga ostenta a cinturinha fina ao encerrar temporada no Havaí. Veja a imagem

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao aparecer com a cinturinha à mostra em nova imagem nas redes sociais. Desta vez, a estrela da TV apareceu de biquíni e calça verde neon ao celebrar o fim da viagem para o Havaí.

A veterana esteve no Havaí nos últimos dias para gravar uma série especial para o programa Mais Você, da Globo. Neste domingo, 3, ela encerrou a viagem com um vídeo de agradecimento ao lado de sua equipe.

Nas imagens, ela deixou à mostra sua beleza impecável e agradeceu pelo apoio dos funcionários do seu programa para o sucesso da viagem. “Obrigada meu time lindo”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga com seu namorado

A apresentadora Ana Maria Braga está encarando algumas aventuras no Havaí, Estados Unidos, para apresentar ao público reportagens especiais no 'Mais Você'. Por meio das redes sociais, a comunicadora tem compartilhado pequenos spoilers do que está por vir na atração da Globo.

Em meio às gravações do trabalho, Ana Maria também tem aproveitado momentos divertidos da viagem. Na tarde de terça-feira, 29, Ana Maria dividiu registros especiais dos bastidores, incluindo um ao lado do namorado, Fabio Arruda, com quem está junto desde o primeiro semestre de 2022.

Esbanjando alegria, a apresentadora escolheu um look leve e florido para curtir a ocasião. A veterana ainda publicou um vídeo mostrando sua passagem por Waikiki, uma das praias mais famosas do Havaí.

"Mão na massa! Já começamos a gravar as matérias especiais no Havaí para o Mais Você. Nossa primeira parada é na praia de Waikiki que fica em Honolulu, capital do Havaí. E você sabia que o Havaí faz parte dos Estados Unidos? Apesar de ficar bem distante do continente, o território aqui é americano", escreveu a famosa na legenda.