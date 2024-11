Ana Hickmann relembra convite para novela da Globo

A apresentadora Ana Hickmann relembrou que no início da sua carreira na TV, ela recebeu um convite para fazer uma novela da Rede Globo

A apresentadora Ana Hickmann renovou o seu contrato com a Record até 2027 e segue no comando do programa Hoje Em Dia. Porém, a famosa quase teve uma carreira de atriz.

Em entrevista para Lucas Selfie, a loira contou que foi chamada para participar da novela América, exibida em 2005.

"Eu nunca tinha pensado antes em televisão. Eu fiz um teste uma vez, mas sem querer fazer. Mas aquilo foi ruim, devem ter apagado. Recebi um convite para fazer um teste para uma novela da Globo. O Jayme Monjardim me chamou para fazer América e ele falou que eu tinha que vir. Eu lembro que estava no supermercado e a secretária dele me ligou querendo marcar o teste e eu desliguei. Aí, minha assessora ligou e disse que o Paulo Henrique queria fechar contrato", contou ela.

Em seguida, Ana explicou o motivo de ter optado pela Record. "Eu tinha alguns personagens do mundo da moda, que foram para a televisão e cometeram grandes erros. Eu comecei a avaliar as duas coisas e no Tudo a Ver, eu ia ser colunista, falar de algo que eu gosto, que eu domino e, se desse errado, eu voltava para onde tudo dava certo. E, seu eu fosse e passasse no teste, eu não teria isso. Foi a melhor decisão da minha vida”.

Ana fala sobre ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann voltou a falar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, em uma breve declaração nas redes sociais. A estrela gravou um vídeo para responder perguntas dos fãs e foi questionada sobre sua relação com o ex-marido após a separação. Então, ela surpreendeu com sua resposta.

Um fã perguntou: “O pai do seu filho parou de te perturbar? Meu ex-marido demorou 10 anos para melhorar”. Com isso, Ana disse: “10 anos? Deus que me perdoe. Não, não parou de me perturbar, não vejo a hora. Mas dez anos, gente? Eu sei que falamos que vamos até o inferno pelos nossos filhos, mas perturbação de ex assim… Não, não aguento. Haja saúde para isso”.

Ana e Alexandre se separaram em novembro de 2023 após uma briga na mansão deles. Eles estavam juntos há 25 anos e tiveram um filho, de dez anos.

Ainda na conversa com os fãs, a apresentadora comentou sobre a vida após o fim do casamento. "Foi um tsunami, mas, com isso tudo, redescobri algumas coisas na minha vida. O que aconteceu comigo nenhuma pessoa estaria preparada para enfrentar. Redescobri que a mulher dos desafios lá de trás estava adormecida. Ela voltou. Descobri o quanto sou resiliente, forte e o quanto a vida ainda tem coisas boas para me mostrar. A reorganização não está finalizada, mas está um pouco melhor. Tive muitas surpresas ao longo do ano, muito desagradáveis e difíceis. Que não foram da minha responsabilidade, mas se tornaram. Hoje, sou administradora de todas as minhas marcas, empresas, do meu filho... Cuido de tudo sozinha, financeiramente e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso", afirmou.

Leia também: Alexandre Correa se pronuncia após declaração de Ana Hickmann