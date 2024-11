Alexandre Correa se pronuncia após declaração de Ana Hickmann

Advogado de Alexandre Correa compartilha nota oficial após a ex-mulher do empresário, Ana Hickmann, responder pergunta sobre ele na internet

O empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, compartilhou uma declaração oficial após um vídeo da apresentadora dar o que falar na internet. Em seu canal no YouTube, ela respondeu a pergunta de um fã que perguntou se o ex ainda a perturbava e ela confirmou. Com isso, o advogado de Correa exibiu um pronunciamento.

Na nota, o advogado informou que seu cliente não tem mais contado com a ex-mulher e que ele acredita que ser absolvido de acusações. “O advogado Tiago Bunning afirma que seu cliente Alexandre Bello Correa não tem mais qualquer contato com a Senhora Ana Hickmann e esclarece que não é verdadeira a afirmação feita por esta em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, dizendo que seu ex-marido “não parou de lhe perturbar”. A afirmação é imprudente, pois induz as pessoas a pensarem que Alexandre estaria buscando contato ou ainda uma reaproximação e consequentemente violando as medidas protetivas que impedem seu contato com a ex-esposa”, informou.

E completou: “A falsa acusação da prática de um delito (tal como o descumprimento de medida protetiva, previsto no art 24-A da Lei Maria da Penha) pode constituir a prática do crime de calúnia. Conforme dito anteriormente, Alexandre e sua defesa reafirmam sua inocência e acreditam que um julgamento imparcial levará à única conclusão possível: sua absolvição de todas as acusações caluniosas”.

Saiba o que Ana Hickmann falou

A apresentadora Ana Hickmann voltou a falar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, em uma breve declaração nas redes sociais. A estrela gravou um vídeo para responder perguntas dos fãs e foi questionada sobre sua relação com o ex-marido após a separação. Então, ela surpreendeu com sua resposta.

Um fã perguntou: “O pai do seu filho parou de te perturbar? Meu ex-marido demorou 10 anos para melhorar”. Com isso, Ana disse: “10 anos? Deus que me perdoe. Não, não parou de me perturbar, não vejo a hora. Mas dez anos, gente? Eu sei que falamos que vamos até o inferno pelos nossos filhos, mas perturbação de ex assim… Não, não aguento. Haja saúde para isso”.

Ana e Alexandre se separaram em novembro de 2023 após uma briga na mansão deles. Eles estavam juntos há 25 anos e tiveram um filho, de 10 anos.