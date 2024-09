Ana Furtado se derrete ao mostrar momento especial da filha com Boninho

A apresentadora Ana Furtado se derreteu ao compartilhar uma foto de sua filha com Boninho, Isabella Furtado de Oliveira, de 17 anos

A apresentadora Ana Furtado se derreteu ao compartilhar uma foto de sua filha com Boninho, Isabella Furtado de Oliveira, de 17 anos. Nesta sexta-feira, 20, ela usou seu perfil no Instagram para falar sobre o momento em que a herdeira realizou seu sonho de conhecer a cantoraKaty Perry.

"O registro é raro, mas não podia faltar! Muito encantada com o carinho e atenção que Katy Perry deu à Bella nesse encontro que rolou. O coração de mãe derrete todo! Principalmente porque a Isabella sempre foi muito fã, Inclusive, pra entrar no clima da sexta-feira, já estamos aqui curtindo 143, álbum da Katy que saiu hoje e tá uma delícia de ouvir", escreveu a apresentadora no Instagram.

Na publicação, Ana Furtado ainda resgatou uma foto da menina vestida de Katy Perry no aniversário de seis anos. Na época, a garota imitou o look da cantora cantora norte-americana no clipe de California Gurls.

Vale lembrar que Katy Perry está no Brasil para se apresentar no Rock In Rio nesta sexta-feira, 20. Na última quarta-feira, 18, cantora marcou presença no reality show musical da Globo, Estrela da Casa, onde Bella Furtado teve a oportunidade de encontrá-la para uma foto. A apresentadora Ana Clara também fez o mesmo.

Veja a publicação:

Quem é a filha de Boninho e Ana Furtado?

A filha do casal é bem discreta com sua vida pessoal e não posta muito em sua rede social. Pelas fotos, Bella Furtado já mostrou que curte viajar e que já conheceu lugares até sem os pais, apenas com amigos. Além disso, a jovem mostrou o seu amor pelos cavalos. Desde pequena, ela pratica hipismo, os papais inclusive já compartilharam cliques dela montando no animal mesmo com pouca idade.

Além de curtir o esporte, a filha de Ana Furtado também gosta de fazer bolinhos e cozinhar, assim como pai. Da mãe, ela puxou o gosto pela moda e até usa alguns looks da ex-global. Bella Furtado já até marcou presença com a famosa em eventos de grife, usando peças de altíssimo valor.