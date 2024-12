Alinne Moraes celebra aniversário com 'festinha simples' em família

A atriz Alinne Moraes comemorou seu aniversário de 42 anos em uma festinha intimista ao lado de familiares; veja fotos

A atriz Alinne Moraes encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros da celebração de seus 42 anos de vida, completados no último domingo, 22. Por meio das redes sociais, a artista abriu um álbum de fotos da festinha intimista que realizou ao lado de pessoas mais próximas.

Nas imagens, Alinne Moraes, que está viajando, aparece cantando o famoso ‘parabéns’ rodeada de amigos e familiares. A comemoração 'simples' contou com um bolinho redondo e algumas velas coloridas.

Discreta, a atriz ainda dividiu cliques raros do marido, o cineasta Mauro Lima, e do filho do casal, Pedro, de 10 anos. Em meio a sequência de fotos, a famosa também mostrou algumas paisagens do local onde está passando os dias de descanso.

Nos comentários da publicação, amigos famosos e fãs aproveitaram o momento para desejar felicitações à aniversariante. "Tudo de melhor", escreveu a atriz Leticia Sabatella. "Parabéns!", disse Marjorie Estiano. "Viva!", declarou Beth Goulart.

Vale lembrar que Alinne Moraes está longe das telinhas desde 2021, quando atuou na novela 'Um Lugar ao Sol', da TV Globo. Em breve, a atriz poderá ser vista em 'Guerreiros do Sol', folhetim produzido pelo Globoplay, com previsão para 2025.

