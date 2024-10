Aline Wirley revela mudanças em sua vida após maternidade: 'Consigo escrever um livro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Wirley se derrete ao falar dos filhos e analisa transformações em sua vida após a maternidade

Profissões não faltam no currículo de Aline Wirley (42), ela é atriz, cantora, compositora e, com muito orgulho, mãe! Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessa como concilia todos os seus projetos e revela como a maternidade transformou e impactou sua vida: "Consigo escrever um livro".

Aline Wirley é mãe do ator mirim Antonio Caramelo (10), fruto do seu relacionamento com Igor Rickli (40). E no mês de junho, o casal anunciou que terminaram o processo de adoção dos filhos mais novos, Fátima (10) e do caçula, Will (7). A atriz reforça que todos estão em festa com a chegada dos novos integrantes da família.

"O mais importante de tudo isso é que o coração transborda amor, nossa casa tá repleta de alegria, vida, brinquedos espalhados por todos os lados, e eu e Igor se desbordando em 5 para dar conta de tudo", revela.

Apaixonada pela família, Aline Wirley analisa as transformações em sua vida após a maternidade e revela que poderia escrever um livro por conta de todas as mudanças que passou. A ex-BBB relembra o processo de adoção de Fátima e Will.

"Nossa, com essa pergunta eu consigo escrever um livro porque são muitas as transformações. O que eu consigo dizer agora é que mesmo estando preparados, eu não fazia ideia de como a vida mudaria, e da intensidade e responsabilidade que é receber duas crianças por meio da adoção", revela.

'SÃO MUITAS ALINES'

Com muitos projetos na carreira, Aline Wirley confessa qual é o seu segredo para conciliar agenda movimentada com maternidade: "São muitas Alines, e eu realmente amo todas elas, mas nem sempre é fácil".

"O que para mim é imprescindível, e eu aprendi na prática isso, é que se eu não estiver em primeiro lugar na minha lista de prioridades (e isso significa cuidar de mim) eu não consigo dar conta de mais nada", analisa Aline Wirley.

'GRANDE PRESENTE'

No próximo sábado, 12, Aline Wirley marca seu retorno aos palcos com o espetáculo Sonho Encantado de Cordel, O Musical, no Teatro Claro Mais, em São Paulo. A peça é uma fusão de elementos da cultura nordestina com o universo encantado dos contos de fadas.

"Eu considero Sonho Encantado de Cordel, um presente para minha carreira. Um personagem tão emblemático e com tantas nuances, cantando uma música de um compositor tão brasileiro, me deu a oportunidade de me desafiar como atriz e cantora, e eu considero isso como um grande presente",confira entrevista completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ALINE WIRLEY NAS REDES SOCIAIS: