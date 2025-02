Alane abre o jogo sobre vida amorosa após boatos de affair com José Loreto

A ex-BBB Alane esclareceu seu status civil em meio a boatos de que estaria vivendo um affair com o ator José Loreto

Recentemente, boatos de que Alane Dias e José Loreto estariam vivendo um affair tomou conta das redes sociais. Os rumores começaram no início deste ano, após os dois serem vistos juntos em diversos locais do Rio de Janeiro.

No entanto, ao que tudo indica, os dois seguem somente como amigos. Em entrevista recente ao portal LeoDias, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o jogo sobre sua vida amorosa e garantiu que segue solteira.

Questionada sobre o affair, Alane Dias ressaltou que sua prioridade no momento é o Carnaval 2025, onde fará sua estreia como musa da Acadêmicos do Grande Rio na Marquês de Sapucaí. "Eu tô muito focada no Carnaval mesmo e é basicamente isso", declarou a ex-BBB.

"Eu já falei mil vezes. Estou solteira, livre e desimpedida. Mas assim, eu não tenho nem hora. Estou tão focada no Carnaval, principalmente nessas duas semanas, que não é muito sobre isso", completou a famosa.

Vale lembrar que, há pouco menos de um mês, o portal LeoDias divulgou um flagra de Alane e José Loreto aos beijos em um evento enquanto dançavam forró. O ator não assume publicamente uma relação desde o término de seu namoro com a influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann, em 2023.

A ex-BBB, por sua vez, teve um breve relacionamento com o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva, logo após deixar o reality show da Globo.

Alane Dias abre álbum de fotos em Belém do Pará

Em suas redes sociais, Alane Dias sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Recentemente, a ex-BBB publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo as belezas de Belém do Pará.

"Mana, é muita onda", escreveu ela na legenda da publicação. Em algumas das imagens, Alane surgiu ostentando a sua boa forma de biquíni, o que rendeu elogios dos internautas; confira os registros!

