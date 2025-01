Assumidos? Alane e José Loreto são vistos aos beijos após rumores de affair

Em meio a rumores de um possível romance com José Loreto, a ex-BBB Alane Dias foi flagrada aos beijos com o ator em uma festa

Ao que tudo indica, Alane Dias e José Loreto estão mesmo vivendo um romance. Em meio a rumores de um possível affair, a ex-BBB e o ator foram flagrados aos beijos em uma festa. As informações são do portal LeoDias.

No registro compartilhado em primeira mão pelo jornalista, Alane e José Loreto aparecem curtindo um forró em uma festa animada. Em determinado momento, os dois trocam um beijão no meio da pista de dança.

Mais cedo, em entrevista ao mesmo portal, a ex-participante do BBB 24, da Globo, comentou sobre os boatos de um possível romance com o ator. "Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", garantiu ela.

Vale lembrar que as especulações ganharam força depois que os dois foram vistos caminhando juntos pelos corredores de um shopping na Gávea, no Rio de Janeiro, logo após assistirem à peça 'O Cravo e a Rosa'. Ainda no último domingo, 26, Alane Dias foi flagrada na garupa da scooter de José Loreto, aumentando ainda mais os rumores.

O ator não assume publicamente uma relação desde o término de seu namoro com a influenciadora digital e atriz Rafa Kalimann, em 2023. A ex-BBB, por sua vez, teve um breve relacionamento com o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva, logo após deixar o reality show da Globo.

