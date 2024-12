Alane Dias abre álbum de fotos em Belém do Pará e recebe elogios

A ex-BBB Alane Dias compartilhou diversas fotos em que aparece em Belém do Pará e recebeu inúmeros elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Alane Dias sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 19, a ex-BBB publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo as belezas de Belém do Pará.

"Mana, é muita onda", escreveu ela na legenda da publicação. Em algumas das imagens, Alane surgiu ostentando a sua boa forma de biquíni, o que rendeu elogios dos internautas.

"Perfeita", escreveu uma seguidora. "O brilho dela é diferente no Pará", disse outro. "Essa mulher brilha tanto em Belém que foi só ela ir embora que agora só chove aqui, até o sol sumiu", brincou uma terceira.

Alane revela se pretende colocar silicone nos seios

A ex-BBB recebeu um comentário de um seguidor afirmando que ela ficaria melhor se colocasse silicone nos seios. "Se essa mulher colocasse um silicone, ficaria espetacular", disse o internauta.

Em sua conta no Tik Tok, Alane fez questão de rebater o comentário e ressaltou que não pensa em fazer cirurgias plásticas por enquanto.

"É que eu não quero mesmo. Não quero. Aí eu estava acima do peso e falavam 'ah, mole, emagrece'. Aí eu emagreço e falam 'coloca sicilone'. Não vou, viu. Não adianta me mandar mensagem, 'ah faz uma lipo', não vou fazer. Hoje digo para vocês, não vai ter peito, não vai ter cirurgia plástica. Se eu mudar de ideia, mudei. Mas hoje não vai ter cirurgia plástica nesse corpo, não vai", garantiu.

Recentemente, o nome de Alane Dias, ex-participante do BBB 24, ficou entre os assuntos mais comentados da web após internautas notarem a interação do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton com a jovem. Na ocasião, o britânico deixou uma curtida em uma das publicações da paraense e não passou despercebido.

