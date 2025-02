Parecidas? Foto antiga de Alane chama atenção por semelhança com filha de Virginia

Após a mãe de Alane Dias resgatar uma foto antiga da filha, internautas compararam a ex-BBB à filha de Virginia Fonseca, Maria Alice; veja

Mãe de Alane Dias, Aline Dias movimentou as redes sociais nesta terça-feira, 11, ao exibir um clique antigo ao lado da filha, ainda pequena. O que chamou a atenção dos internautas foi a semelhança da bailarina com Maria Alice , filha de Virginia Fonseca.

Na legenda da publicação, Aline brincou sobre a filha não gostar de tirar fotos antigamente. "Vocês conhecem essa 'moleninha' emburrada? A mini querida chateada com a luz do estúdio, quem diria...Hein?", disse ela.

E o que repercutiu nos comentários foi que a aparência de Alane quando criança lembra a de Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, de 3 anos de idade. "Achei a cara da Maria Alice, filha da Virgínia", apontou uma internauta. "Eu pensei que era Maria Alice, quando eu vi o perfil, não é", brincou outra. "Pensava que era a Maria Alice", confessou mais uma.

Outros seguidores ainda notaram semelhanças entre Aline Dias na juventude e sua filha, Alane. "Nossa como a Alane parece com a mãe", disse uma fã. "Nossa!!! Como a Alane é parecida com você! Lindas", elogiou outra.

Veja fotos de Alane e Maria Alice:

Alane Dias se emociona ao falar de Liz, adotada há três anos

Há três anos, a atriz e ex-BBB Alane Dias descobriu o verdadeiro amor. Quando Liz entrou em sua vida, ela viu tudo se transformar, e para muito melhor! A cadelinha foi adotada pela famosa e desde então se tornou seu xodozinho. As duas são companheiras uma da outra e não se desgrudam. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 24 faz questão de explicar que o nome de sua filha de quatro patas vem da palavra 'feliz', e se emociona ao relembrar quando adotou a vira-lata caramelo, um grande sonho que tinha: “Foi ela quem me salvou”, garante.

Segundo Alane, Liz tem três anos e vive com ela há três anos também. “Eu já estava querendo muito um cachorrinho e sabia que queria adotar, mas não sabia direito por onde começar a procurar. Eu estava olhando em algumas ONGs, mas ainda não tinha encontrado. Na época, minha mãe não queria muito ter um cachorro em casa, mas eu falei: ‘Não, vai dar certo!’. Um certo dia, um conhecido postou uma foto dizendo que encontrou uma cachorrinha debaixo de um carro em frente a uma academia lá em Belém. Ela era muito pequenininha, tinha os olhos muito azuis e era caramelo, e eu sempre quis ter um cachorro caramelo”, conta. Veja a entrevista completa!

