Após rumores de affair, Alane e José Loreto aproveitam o dia juntos no Rio de Janeiro

Após diversas especulações de affair, Alane Dias e José Loreto foram vistos lado a lado enquanto aproveitavam a manhã no Rio de Janeiro; assista

Parece que realmente está rolando um affair entre Alane Dias e José Loreto! Após serem flagrados aos beijos em uma festa, os artistas foram vistos em uma lanchonete no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 12. O possível casal ainda surgiu andando abraçado após deixar o estabelecimento. As informações são do Portal LeoDias.

Segundo as pessoas que estavam no local, Alane e Loreto treinaram juntos em uma academia no shopping Cittá América, na Barra da Tijuca, indo para a lanchonete almoçar. Ainda de acordo com o Portal LeoDias, eles estão juntos desde o final de janeiro.

Confira:

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, Alane Dias comentou os rumores sobre um possível romance com o ator José Loreto. A ex-BBB foi flagrada na garupa da scooter do ator carioca no último dia 26, o que aumentou as especulações de que poderia ser o "novo amor" de Loreto, que está solteiro desde 2023.

Questionada sobre o suposto affair, Alane rebateu de forma humorada: "Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", garantiu ela, que estava presente no ensaio da Grande Rio, escola de samba na qual fará sua estreia no Carnaval 2025.

Os rumores ganharam força depois que os dois foram vistos caminhando juntos pelos corredores de um shopping na Gávea, logo após assistirem à peça O Cravo e a Rosa. Vale destacar que Loreto segue sem assumir relacionamentos desde o término com Rafa Kalimann, em 2023, enquanto Alane teve um breve namoro com o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em novembro.

