Affair de Preta Gil abre o jogo sobre status do relacionamento com a cantora

Tá ficando sério? Apontado como affair de Preta Gil, O Kannalha esclareceu a relação com a cantora: 'Nossa realidade'

A cantora Preta Gil aproveitou o quarto dia de Rock in Rio acompanhada do cantor Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, apontado como seu novo affair. Esbanjando simpatia, os dois foram clicados juntos curtindo o evento na noite de quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro.

Recentemente, Preta publicou uma homenagem especial de aniversário para O Kannalha e aumentou ainda mais os rumores de que estaria vivendo um romance com o artista. Agora, em entrevista à 'Quem', ele esclareceu o envolvimento com a filha de Gilberto Gil.

Confirmando o affair, o cantor explicou que os dois preferem não rotular a relação. "É engraçado... acho que as pessoas, graças a Deus, não se prendem a rótulos. Quando falo isso, quero dizer que temos uma vida saudável", iniciou ele.

"O pessoal sabe que a gente tem uma intimidade saudável, e, graças a Deus, acho que as pessoas estão com os olhos muito longe do que é, de fato, a nossa realidade. Graças a Deus, aqueles que rotulam estão bem distantes, e nós, na nossa bolha, somos realmente felizes", completou O Kannalha.

Vale lembrar que, em recente entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Preta Gil revelou que está apaixonada. Sem entrar em muitos detalhes, a cantora garantiu que está bastante feliz com o novo romance.

"Coração está batendo muito forte, estou amando uma pessoa, que está me fazendo muito bem, estou muito feliz", relatou a artista ao longo da conversa com a jornalista Maju Coutinho.

Preta Gil e O Kannalha no Rock in Rio - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Preta Gil comenta sobre sua saúde

Na última quinta-feira, 19, Preta Gil decidiu aproveitar o tempo livre para curtir o Rock In Rio, festival que acontece no Rio de Janeiro. Cautelosa, a cantora não dispensou a máscara de proteção. Preta está enfrentando novamente um tratamento de câncer após a doença voltar em quatro novos focos.

Inicialmente, ela foi diagnosticada com um tumor no reto no início do ano passado. Em conversa com a Quem, Preta comentou sobre seu estado de saúde e contou que está mais forte para enfrentar a doença desta vez; confira mais detalhes!