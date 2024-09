Preta Gil curte o Rock In Rio de máscara e comenta sobre sua saúde

Preta Gil marcou presença no Rock In Rio usando máscara de proteção e comentou sobre a sua saúde, em meio ao tratamento contra o câncer

Nesta quinta-feira, 19, Preta Gil decidiu aproveitar o tempo livre para curtir o Rock In Rio, festival que acontece no Rio de Janeiro. Cautelosa, a cantora não dispensou a máscara de proteção. Preta está enfrentando novamente um tratamento de câncer após a doença voltar em quatro novos focos. Inicialmente, ela foi diagnosticada com um tumor no reto no início do ano passado.

Em conversa com a Quem, Preta comentou sobre seu estado de saúde. "Estou muito bem. Passei pelo segundo ciclo [de quimioterapia] e estou chegando perto do terceiro. Dá uma melhoradinha no astral, a gente fica menos cansada. Aproveitei esse sopro de energia para vir aqui curtir o Rock in Rio. Vou ficar bem pouquinho, mas vim", disse ela.

Em seguida, a famosa comentou que está mais forte para enfrentar a doença desta vez. "Eu acho que estou emocionalmente e fisicamente melhor. Eu me curei da primeira vez, e foi um processo muito intenso de me conhecer e de me cuidar. Hoje, estou mais forte. Mesmo com o câncer voltando, tenho mais saúde, mais disposição. Acho que a diferença é que minha cabeça está melhor, meu emocional está melhor. Tudo está melhor".

Queda de cabelo

Em uma nova etapa de sua batalha contra o câncer, Preta Gil falou abertamente sobre a queda de cabelo. Embora tenha conseguido recuperar os fios, a cantora revelou que eles voltaram a cair durante o novo ciclo de tratamento. Em suas redes sociais, ela afirmou estar em paz com a possibilidade de precisar raspar a cabeça.

Nos stories do Instagram, Gil contou que muitos seguidores tinham dúvidas sobre seu cabelo. Enquanto se arrumava para um evento, a cantora compartilhou que seus fios estão caindo novamente, mas que está lidando com a queda assim como enfrentou no primeiro tratamento: "Pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo”, iniciou.

“Perguntam se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante. Da outra vez eu consegui e não raspei a cabeça. Desta vez, estamos no segundo ciclo [de quimioterapia], vamos ver", Preta afirmou que ainda tem alguns ciclos de tratamento pela frente.

Em meio à possibilidade de perder o cabelo, a cantora contou que está em paz com a decisão e já tem alguns planos para lidar com a careca durante o tratamento, incluindo o uso de lenços: “Ainda faltam quatro [ciclos], mas não tem problema. Cabelo a gente coloca lenços e outras coisas e depois ele cresce”, ela abriu o coração.