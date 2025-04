Esposa de Felipe Simas relembra momentos difíceis ao homenagear o filho

Mariana Uhlmann, esposa de Felipe Simas, fez uma homenagem ao filho Joaquim, de 11 anos, e relembrou momentos difíceis da maternidade

Nesta segunda-feira, 14, Mariana Uhlmann, esposa de Felipe Simas, compartilhou em suas redes sociais diversas fotos com o filho Joaquim, de 11 anos.

Na legenda, a moça relembrou alguns momentos difíceis sobre a maternidade. "Quando ele chegou, nossa vida estava de cabeça para baixo, eu tinha 22 anos e o Fi 21, não tínhamos conta no banco, não tínhamos emprego fixo… Lembro que a maternidade estava lotada, tenho flashes daquele dia… fomos aprendendo tudo junto, em meio a lágrimas, grudes, desesperos, alegrias, fomos crescendo! No início eu não entendia como ele conseguia preferir o meu colo do que o da minha mãe, nao entendia porque ele parava de chorar comigo se nem eu conseguia parar de chorar por dentro", começou ela.

Em seguida, Mariana relembrou que aprendeu a ser mãe após o nascimento do filho. "Joaquim me ensinou que ser mãe não é fácil, mas é a melhor coisa que existe! Que cuidar requer tempo, dedicação mas que cada minuto de cansaço vale a pena! Ele pegou todas as fases do nosso relacionamento, ele estava no nosso casamento… Ele era o terror da pracinha, mordia todo mundo! Eu não piscava! Tinha laringite que tossia de não parar mais! Ele foi o primeiro filho no meu grupo de amigas! Ele me ensinou a amadurecer e ser a minha melhor versão! Ele sempre foi além do que esperávamos, o que dificultou depois, pois quando tinha uma reação da sua idade era difícil de ser aceita! Quantas coisas passamos e ainda aprendemos com você".

Por fim, ela se declarou ao herdeiro. "Já se foram onze anos, onze anos de mudanças, de culpas, de companheirismo, onze anos de amor! Você é implicante com seus irmãos, mas defende eles como ninguém, ama dar palpite a qualquer hora e em qualquer assunto, e acha que sabe de tudo! É a pessoa que mais odeia me ver chorar, mas que mais me desafia! Filho, você é tão especial, tão único, tão inteligente! Obrigada Pai, pois antes de planejarmos a vida do Joaquim o Senhor o desejou! Eu amo você, nosso primogênito", concluiu.

Além de Joaquim, Mariana Uhlmann e Felipe Simas também são pais de Maria, de oito anos, e Vicente, de cinco anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Uhlmann Simas (@uhlmannmariana)

Desabafo

Esposa do ator Felipe Simas, Mariana Uhlmann dividiu com os seguidores um episódio ocorrido em sua vida pessoal nos últimos dias. Através das redes sociais, ela contou que a família precisou se unir após a filha do casal, Maria, revelar que havia sofrido bullying por usar óculos.

Em seu Instagram oficial, ela reuniu diversas fotos junto com a pequena e relatou a situação. De acordo com Mariana, a menina é muito autêntica e sempre escolheu o que gostaria de usar. Com isso, o casal explicou que a herdeira poderá usar lentes de contato no futuro caso queira.

"Antes das férias tivemos um desafio daqueles que faz a família toda a se unir. Maria com lágrimas nos olhos me contou que uma menina falou que não queria ser sua amiga porque ela usava óculos! Aquilo foi como um soco no meu estômago, antes dela me contar ela contou para o Joaquim que deu conselhos 'maravilhosos' como um irmão colérico", iniciou a esposa de Felipe Simas.

"Eu liguei para o Fi aos prantos, conversamos com ela e no dia seguinte o assunto voltou e o Senhor se fez tão presente, falamos do amor de Deus, de como ela poderia ter a escolha daqui a pouco de usar ou não (com a possibilidade de colocar lentes), e de como ela se sentia… ela disse que gostava do seu óculos! No dia seguinte do ocorrido ela foi chamada para fazer parte do time de competição da ginástica dela!", continuou Mariana Uhlmann.

Em seguida, ela ressaltou a autenticidade e a personalidade forte da herdeira, que desde pequena se mostra bastante decidida. "A Maria sempre gostou de escolher seus looks e isso para mim sempre foi uma dificuldade! Ela escolhia cada look que eu não deixava ela usar, e não adiantava colocar duas escolhas pois ela ia no armário e pegava o que ela queria, aquilo era demais para mim…", desabafou.

E completou: "Quando fomos morar fora depois de um tempo de brigas eu pensei: quer saber vou deixar para lá, cansei de brigar por isso… a nossa pequena mudou, a alegria de vestir cada look escolhido por ela, a sua autoestima, e confiança foram para um lugar que nunca imaginei! Hoje vejo a importância de uma coisa simples, que foi plantada sem mesmo ter essa noção do que poderia ser na vida dela".

Além da pequena Maria, Felipe Simas e Mariana Uhlmann também são pais de Joaquim e Vicente.

Leia também: Felipe Simas desiste de projeto na Record. Saiba o motivo