Adriane Galisteu fala pela primeira vez sobre rápida aparição na série Senna

A apresentadora Adriane Galisteu desabafa ao relembrar o relacionamento com o piloto Ayrton Senna, romance retratado brevemente na produção da Netflix

A apresentadora Adriane Galisteu tem sido alvo de grande controversa relacionada à série Senna diante de como a produção destacou o seu relacionamento com Ayrton Senna na narrativa. Os dois namoraram por 18 meses, até a morte trágica do atleta, em 1994. No entanto, a trama da Netflix está sendo criticada por resumir o romance em 2 minutos e 34 segundos de história. Enquanto outras ex-namoradas do piloto, como a Xuxa Meneghel, tiveram mais tempo de tela.

Diante da repercussão, a própria Galisteu de manifestou sobre o tema. A apresentadora chorou ao lembrar o romance e admitiu que ficou inspirada a falar mais sobre o relacionamento com o piloto. “Primeiro, estou aqui para agradecer a cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho comigo, viu? Eu tenho lido tudo, estou acompanhando tudo bem de perto, mas também quero aproveitar e agradecer a imprensa que boa parte dela sempre foi muito fiel a minha história e nunca largou minha mão”, iniciou.

“Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que diz respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre”, prosseguiu.

“E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado. Então, parabéns, parabéns… porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele”, pontuou a apresentadora.

E ainda falou sobre o plano que tem para o futuro. “A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar, amar… acho não, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar”, encerrou.

Galisteu ainda publicou no feed do Instagram uma imagem ao lado de Ayrton Senna com uma fala que ela deu anteriormente para a imprensa. “A história do Ayrton é muito maior que minha relação com ele”, pontou na época.

Crítica aos atores de Senna

A atriz Alice Wegmann, intérprete da primeira esposa de Ayrton Senna na recém-lançada série da Netflix sobre o piloto, buscou justificar a rápida aparição de Adriane Galisteu no enredo. O esclarecimento foi dado em resposta a um internauta, mas a declaração não agradou parte dos telespectadores.

Isso porque, segundo Wegmann, seria difícil resumir em poucos episódios a vida amorosa de Ayrton. “Um monte de ex-namoradas”, rebateu a atriz.

E prosseguiu: “Uai, teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série. Difícil resumir uma vida em seis episódios… Mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, né?”, disse Alice Wegmann após um perfil no Instagram questionar os poucos minutos dado a Galisteu na produção em comparação ao destaque a Xuxa Meneghel.

“Galisteu não foi só mais uma ex-namorada…”, comentou uma seguidora na publicação. “Ela não era ex, ela era a atual”, rebateu outra internauta. “Acho tão desnecessário atores se colocando à frente de uma produção, um roteiro vendido”, criticou mais uma. “A verdade é que tentaram apagar a Galisteu da história dele e simplesmente ela está tendo mais destaque que a própria série, a família deve estar num ódio”, afirmou outro.

Assista, abaixo, o pronuciamento de Adriane Galisteu dividido em duas partes:

