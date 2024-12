Alice Wegmann justifica rápida aparição de Galisteu na série Senna

A atriz Alice Wegmann, que vive a ex-mulher do piloto Ayrton Senna, Lilian Vasconcellos, na série da Netflix, comenta sobre rápida aparição de apresentadora Adriane Galisteu na trama

A atriz Alice Wegmann, intérprete da primeira esposa de Ayrton Senna na recém-lançada série da Netflix sobre o piloto, buscou justificar a rápida aparição de Adriane Galisteu no enredo. O esclarecimento foi dado em resposta a um internauta, mas a declaração não agradou parte dos telespectadores.

Isso porque, segundo Wegmann, seria difícil resumir em poucos episódios a vida amorosa de Ayrton. “Um monte de ex-namoradas”, rebateu a atriz.

E prosseguiu: “Uai, teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série. Difícil resumir uma vida em seis episódios… Mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, né?”, disse Alice Wegmann após um perfil no Instagram questionar os poucos minutos dado a Galisteu na produção em comparação ao destaque a Xuxa Meneghel.

“Galisteu não foi só mais uma ex-namorada…”, comentou uma seguidora na publicação. “Ela não era ex, ela era a atual”, rebateu outra internauta. “Acho tão desnecessário atores se colocando à frente de uma produção, um roteiro vendido”, criticou mais uma. “A verdade é que tentaram apagar a Galisteu da história dele e simplesmente ela está tendo mais destaque que a própria série, a família deve estar num ódio”, afirmou outro.

Adriane Galisteu reage à representação mínima na série

Três dias após o lançamento da série Senna na Netflix. A produção dedica apenas 2 minutos e 34 segundos à última namorada de Ayrton, enquanto Xuxa ganhou mais destaque, com um episódio inteiro dedicado à sua relação com o piloto.

Galisteu optou por uma reação sutil. A artista comentou com emojis de coração uma publicação de Julia Foti, atriz que a interpretou na série, e compartilhou o vídeo em seus Stories no Instagram, escrevendo: "Gosto muito dela".

No vídeo, Julia aparece lendo um trecho do livro Caminho das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, escrito por Adriane e publicado poucos meses após a morte do piloto, o que rendeu uma rixa entre a então modelo e a família de Ayrton Senna.

Senna

Principal produção nacional da Netflix em 2024, a série Senna, sobre o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, traz para as telas, alguns nomes famosos influentes na trajetória do esportista. A estreia acontece 30 anos depois da morte do atleta, que aconteceu durante o GP de San Marino, no dia 1º de maio de 1994.