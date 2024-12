Dono de avião que caiu em Gramado perdeu a mãe em acidente aéreo

Tragédia em Gramado: Empresário que morreu com a família em acidente de avião perdeu a mãe em queda parecida

Neste domingo, 22, o Brasil ficou triste com a notícia de um acidente de avião em Gramado, no Rio Grande do Sul. A aeronave turbohélice caiu na cidade e deixou dez pessoas mortas. O avião pertencia ao empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, que pilotava a aeronave e também faleceu.

No passado, Galeazzi já enfrentou a dor de perder a mãe em um acidente de avião. A mãe dele, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, faleceu em janeiro de 2010 durante a queda de um avião da família em Iperó, São Paulo. Ela estava com 69 anos e ia para Goiás, mas a aeronave caiu.

Como foi acidente em Gramado?

O acidente deste domingo, 22, aconteceu a menos de 2 km do centro de Gramado. O empresário Luiz Claudio Galeazzi era o piloto do avião e levava consigo 9 pessoas de sua família, incluindo a esposa, três filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e dois sobrinhos.

O avião caiu em uma loja com lojas e uma pousada enquanto estava indo para Jundiaí, em São Paulo. A queda aconteceu após 3 km da decolagem. 17 pessoas que estava em solo ficaram feridas.

As vítimas fatais ainda não foram retiradas dos destroços do avião.

Quem era Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi?

O empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi era CEO da Galeazzi & Associados. Ele era formado em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e administrada os negócios da família.