Maiara revela se é possível ser amiga de ex após climão com fã: 'Curar feridas'

Maiara protagonizou climão com fã ao receber questionamento sobre o ex-noivo, Fernando Zor. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre maturidade

A cantora Maiara (36), da dupla com Maraisa (36), foi confrontada por uma fã sobre seu ex-noivo, Fernando Zor (40), com quem teve um relacionamento marcado por términos e recomeços. Durante uma live no Instagram, no último dia 19, a artista ouviu da seguidora que ainda amava o cantor sertanejo.

"Não se dá bem com ninguém, porque ela ainda ama o ex-noivo", disse uma mulher. O comentário não passou despercebido pela artista, que prontamente rebateu: "Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz! O Fernando está super feliz gente, deixa o homem ser feliz com a namorada dele! Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né? Libera ele!", disse.

Maiara está vivendo uma nova fase, marcada por foco na carreira artistica ao lado da irmã gêmea. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revela se é possível ser amiga de um ex. Segundo a intérprete de Medo bobo, tudo depende do respeito.

“Quando há respeito, pode ser que seja possível, sim. Cada caso é um caso. Às vezes, a gente só precisa dar um tempo para curar as feridas e quem sabe, lá na frente, uma amizade pode surgir", afirma a cantora, sem mencionar nomes.

O questionamento surgiu durante uma entrevista sobre a primeira parte do EP iMEMsidão, com participações especiais de Bruno & Marrone e Di Paullo & Paulino. Maraisa também comentou sobre o tema e reforçou que o trabalho das duas fala sobre o estágio de crescimento intelectual.

“A maturidade nos ensina a lidar melhor com as situações. É tudo questão de equilíbrio e de como cada uma lida com o fim de uma relação", disse.

Ela também reforça que o EP fala sobre mulheres empoderadas. “Com certeza! Hoje, as mulheres estão se posicionando de forma muito mais firme, conscientes da própria força. Acho que vem disso, de entender o próprio valor e não aceitar menos do que merecemos, que sabe que pode tomar o controle da situação.”

VEJA PUBLICAÇÃO DE MAIARA: