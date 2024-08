Um ano após desistência, Pétala Barreiros fatura mais que o prêmio de A Fazenda

Pétala Barreiros desistiu de A Fazenda 14 após desistência de Deolane Bezerra

Pétala Barreiros entrou para a história de A Fazendaeu desistir da décima quarta temporada do reality show da Record, em dezembro de 2022, faltando apenas 10 dias para a grande final. A influenciadora digital ficou inconformada com a desistência de Deolane Bezerra e bateu de frente com a produção do programa.

Um ano e meio após o episódio que é lembrado por fãs de realities, a influenciadora digital não tem do que reclamar. Ela foi vencedora de uma competição internacional PUBG Mobile e faturou US$ 487 mil, o equivalente a R$ 2,7 milhões na cotação atual.

A influenciadora não ganhou o prêmio milionário sozinha. Ela terá que dividir a quantia com integrantes de sua equipe de jogos eletrônicos, já que venceu o mundial em grupo. No entanto, por ser a fundadora e principal nome da equipe, tem direito a 50% da quantia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital revela o que fará com o dinheiro que conquistou. De acordo com ela, o momento é de investir na equipe para conquistar novos mundiais. A quantia deve ser usada com responsabilidade.

"É uma premiação grande, uma recompensa do trabalho [que desenvolvemos]. Ainda é tempo de plantar, então estamos investindo na Alpha7 [sua equipe de jogos eletrônicos] para continuarmos crescendo mundialmente. Sobre nossos jogadores, também incentivamos eles a terem responsabilidade financeira. Eles também fazem seus investimentos", conta, que jantou com o príncipe da Arábia após a disputar o prêmio milionário.

Para ganhar mais de R$ 1 milhão sozinha, Pétala precisou se dedicar durante quatro anos nos preparativos para o mundial. Ela só interrompeu os treinos com sua equipe para participar de A Fazenda 14, de onde desistiu.

"Foi uma sensação de dever cumprido, trabalhamos arduamente nesses últimos quatro anos para trazer um título mundial pro Brasil, e conseguimos. Representar nosso país no esports tem um peso importante, porque sabemos que nem sempre fomos valorizados como atletas profissionais. Agora, com a aprovação dos esports nas Olimpíadas, acredito que os olhares irão mudar e nos iremos continuar lutando pra ganhar nosso espaço", conclui.