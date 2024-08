Pétala Barreiros revela como foi jantar com príncipe da Arábia: 'Conversamos sobre'

Pétala Barreiros se destaca no cenário dos eSports e acaba de brilhar em uma competição internacional PUBG Mobile. Ela e suas companheiras de equipe faturaram US$ 487 mil, o equivalente a R$ 2,7 milhões na cotação atual.

Após o mundial, a influenciadora digital foi convidada para um jantar com o Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud acompanhada da sua equipe, o que marcou o reconhecimento da vitória. Em entrevista à CARAS Brasil, Pétala revela como foi o evento e comenta sobre suas conquistas no cenário de jogos eletrônicos.

"O príncipe recebeu a Alpha7 [nome da equipe] para um almoço e para conversar sobre esports. Já é a 3ª vez da equipe na Arabia Saudita e já haviamos encontrado ele em outra competição. Conversamos sobre nossa história no PUBGM, eles foram muito receptivos e compartilharam com a gente um pouco da cultura Árabe", conta.

Barreiros, que participou de A Fazenda 14 e pediu para deixar o confinamento na reta final, lidera uma equipe formada por três mulheres. Ela afirma ser importante sua presença na área de esports e reforça o empoderamento feminino em todos os cenários da sociedade.

"A Alpha7 é representada por 3 mulheres e pra chegar onde queremos chegar, sabemos que precisamos quebrar algumas barreiras. Já recebemos ataques e passamos por situações de preconceito em competições mundiais, mas não vamos parar. Queremos que outras mulheres possam ter a nossa trajetória como um exemplo para não desistirem", afirma

Homenagem a Ayrton Senna

Na competição, a equipe de Pétala Barreiros usou o símbolo Senna 30 Anos nas camisas para homenagear o ídolo brasileiros Ayrton Senna (1960-1994). A final foi disputada com réplicas do macacão do piloto.

"Homenagear o Ayrton Senna foi uma responsabilidade muito grande, ele é o grande ídolo do Brasil e sempre tivemos ele como nossa referência. Esse ano completam 30 anos de legado e precisamos levar a história adiante para as próximas gerações. Nossa vitória no domingo de manhã, trouxe muita felicidade e recordação boa nos corações de quem estava assistindo", conclui.