Tiago Piquilo relembra desafios em A Fazenda: 'Tive muita dificuldade'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Tiago Piquilo, vencedor do reality Fama, relembra trajetória em 'A Fazenda' e analisa transformações na vida

Tiago Piquilo (37) além de paixão pela música também compartilha outro grande amor: reality shows. Ele foi campeão do programa Fama (2004) e também participou de A Fazenda 13. Em entrevista à CARAS Brasil, ele relembra seus maiores desafios durante trajetória no programa rural da Record: "Tive muita dificuldade".

Tiago foi o grande campeão da terceira temporada do Fama. Depois do reality, ele confessa que sua vida alcançou outros patamares, onde formou a dupla sertaneja Hugo & Tiago, com seu colega durante o programa.

"Poder relembrar o Fama é uma bênção. Foi um programa que transformou as nossas vidas. Então, é um programa de um marco muito grande o fama. A dupla nasceu ali. Acho que não teria como mensurar aqui a importância desse programa na nossa vida. Eu sempre me recordo [...] Sempre estou conectado ao Fama, acho que ele nunca vai sair da nossa memória, história, vida e coração", revela.

Desde que a Globo estreou o Estrela da Casa, alguns internautas apontaram muitas semelhanças no novo reality com o Fama, ambos da mesma emissora. Porém, Tiago avalia que apesar dos formatos semelhantes, as propostas dos dois programas são diferentes.

"Então, essa estreia desse programa foi incrível porque fez com que a gente vivesse um pouco de nostalgia, né? Nós relembramos muito do Fama porque muitas coisas são parecidas. Eu acho que o nosso tinha um foco mais música, esse tem a convivência do dia a dia também, isso entra em jogo ali, foi muito legal. Muito bacana e eu te confesso que trouxe saudades", declara.

DOS PALCOS PARA A FAZENDA

Apaixonado por realitys, Tiago Piquilo também integrou o elenco de A Fazenda 13, só que ao contrário do Fama (2004), o cantor não conseguiu se destacar no programa rural. Ele menciona que não gosta de atrito, o que pode ter dificuldade sua trajetória.

"Causava uma briga tremenda, era aquela coisa mais de convívio mesmo, das pessoas do dia a dia. Não se falava de música ali. Eu estranhei um pouco, tive muita dificuldade porque, normalmente, na minha vida, eu não costumo brigar por poucas coisas. Acho que a gente que vem de uma de um lugar tão difícil, a gente que já passou por tanta coisa, não é qualquer coisa que tira a gente do sério, né?", avalia.

"Não é uma coisa que faz parte da minha vida, sabe? Então, essa foi a minha dificuldade porque o meu relacionamento foi legal com todo mundo, me dei bem com todo mundo [...] Então assim, o meu relacionamento era muito bom e isso me trouxe a dificuldade do programa porque eu não conseguia brigar, foi muito difícil", complementa.

Mesmo com tamanha paixão por reality shows, Tiago Piquilo afirma que participar de outro programa assim é uma realidade pouco provável em sua carreira por conta da agenda de compromissos profissionais.

"Não sei se eu participaria de um outro, acredito eu que por questões de trabalhos e shows e agenda a gente não consiga, mas o reality é uma coisa que me despertar sempre o interesse eu gosto acho legal me divirto demais assim", finaliza.

