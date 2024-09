Fã declarada, Ana Clara não segue Katy Perry nas redes; saiba quem segue no reality

Katy Perry visitou Estrela da Casa, reality comandado por Ana Clara Lima, e apresentadora aproveitou ocasião para dizer que é fã da cantora

Na última quarta-feira, 18, a cantora internacional Katy Perry (39), que está no Brasil para um show no Rock In Rio, fez uma surpresa aos participantes do reality Estrela da Casa, apresentado por Ana Clara Lima (27). Antes de receber a estrela do pop, a apresentadora se declarou muito feliz com o momento por ser fã da cantora, mas assim como muitos participantes do programa que se quer conhecem os sucessos de Katy, Ana Clara não a segue nas redes sociais.

Katy Perry não aparece na lista de seguidores de Ana Clara - Reprodução/Instagram

A participação gerou momentos considerados constrangedores pelos espectadores, como a demonstração de caretas de Nicole Louise (22) e o silêncio quando a cantora pediu para cantarem uma de suas músicas — Katy Perry já vendeu mais de 45 milhões de discos em todo o mundo.

Para o público, ficou claro que nenhum dos confinados é grande fã da carreira da artista. Apenas cinco dos participantes que permanecem no programa seguem a cantora no Instagram (Evellin Oliveira, Unna X, Gael Vicci, Mayarah e NicoleLouise). Desse grupo, só Unna X (26), que nasceu nos Estados Unidos e tem cidadania brasileira, se arriscou a cantar uma música de Katy Perry sozinha.

Com a falta de tato entre os aspirantes a estrelas em relação à cantora pop, não é surpresa que poucos acompanhem a artista nas redes. Ana Clara, entretanto, se define como fã de longa data da artista e não a segue no Instagram.

Em entrevista ao Gshow, a apresentadora comentou sobre a participação da estrela no programa da Globo: "Eu estou muito feliz com isso [visita da Katy], sou super fã! No Rock in Rio de 2011, que foi meu primeiro, eu fui para vê-la, então é uma realização pessoal enorme", declarou.

Ana Clara chegou a postar uma foto com Katy, mas a cantora internacional não entrou na lista dos seletos 2 mil perfis que a apresentadora segue.