Saiba qual foi a audiência da estreia de A Fazenda 16

A Fazenda 16 estreou na noite de segunda-feira, 16, e já conquistou uma boa audiência. Saiba qual foi o índice

O reality show A Fazenda 16, da Record, estreou na noite de segunda-feira, 16, e já conquistou bons índices na audiência. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atração se aproximou da audiência do reality show Estrela da Casa, da Globo.

A colunista revelou que A Fazenda 16 começou com 6,4 pontos de audiência. Enquanto isso, o Estrela da Casa estava com 9,4 pontos. O pico do Estrela da Casa foi de 10,1 pontos. Por sua vez, A Fazenda bateu 6,5 pontos.

De acordo com Bittencourt, a audiência de A Fazenda deve aumentar ao longo da temporada, de acordo com as polêmicas que surgirem entre os participantes.

O look de Adriane Galisteu na estreia de A Fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do look para a estreia de A Fazenda 16, da Record, nesta segunda-feira, 16. A estrela apareceu nos estúdios da emissora com um look de alfaiataria, composto por um vestido branco da marca francesa Courrèges, botas e chapéu na mesma cor.

Inclusive, ela já contou qual é a inspiração para os looks da temporada, que sempre chamam a atenção dos telespectadores. Ela vai usar roupas inspiradas no universo do streetwear/esportes. Ela vai dar um toque mais urbano para o universo country do reality show, mas sem perder a sua paixão pela alfaiataria.

Nos bastidores de sua quarta temporada de A Fazenda, ela falou sobre a empolgação para o programa. "Eu saio de casa sempre como se fosse minha primeira vez! Amo estar à frente de um programa que sempre fui fã ! Que delícia começar tudo de novo de novo", disse ela.